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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
20.08.2019 - 13:55, Son Güncelleme:

Türkiye'nin ikinci büyüğü! Yüzde 60'ı tamamlandı

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Türkiye'nin ikinci büyüğü! Yüzde 60'ı tamamlandı

Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamında, Atatürk Barajı'ndan sonra Türkiye'nin ikinci büyük sulama barajı olma özelliğini taşıyacak Silvan Barajı'nın yapımı sürüyor. DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, "2 milyon 350 bin dekar arazinin sulanacağı proje tamamlandığında ülke ekonomisine yıllık 1,7 milyar lira katkı ve 300 bin kişiye de istihdam sağlayacak. 8 milyon 743 bin metreküplük gövde dolgusunda 6 milyon 170 bin metreküp dolgu imalatı tamamlandı. Barajda fiziki gerçekleşme yüzde 60 seviyesine ulaştı" açıklamasında bulundu.

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında Atatürk Barajı'ndan sonra ikinci büyük sulama yatırımı unvanını elde edecek Silvan Barajı'nın yapımı hızla sürüyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, GAP'ın temel yatırımlarının başında sulama ve enerji projelerinin yer aldığını söyledi.

Türkiyenin ikinci büyüğü Yüzde 60ı tamamlandı
Bölgesel kalkınmayı hedefleyen Silvan Projesi'nin, 8 baraj ve 23 sulama tesisinden oluştuğunu belirten Aydın, projedeki Silvan, Pamukçay, Ambar, Kuruçay, Başlar, Kıbrıs, Karacalar ve Bulaklıdere Barajlarının tamamlanmasıyla 7 milyar 300 milyon metreküp suyun depolanacağını kaydetti.

Silvan Barajı'nın, Atatürk Barajı'ndan sonra Türkiye'nin ikinci büyük sulama barajı olacağını aktaran Aydın, bunların tamamlanmasıyla Diyarbakır'da yaklaşık 2 milyon 350 bin dekar arazinin suyla buluşturulacağını bildirdi.

Türkiyenin ikinci büyüğü Yüzde 60ı tamamlandı
GÜNLÜK 10 BİN METREKÜP DOLGU YAPILIYOR

Genel Müdür Mevlüt Aydın, Avrupa'nın en yüksek ön yüzü beton kaplı barajı unvanına sahip olacak Silvan Barajı'nda dolgu çalışmalarının hızla devam ettiğini vurguladı.

Baraja 8 milyon 743 bin metreküplük dolgu yapılacağını belirten Aydın, şöyle konuştu:
"Barajda günlük yaklaşık 10 bin metreküp dolgu yapılmaktadır. Baraj, 175,50 metre yüksekliği ve 8 milyon 743 bin metreküplük dolgu hacmiyle ülkemizin ve Avrupa'nın en yüksek ön yüzü beton kaplı barajı olacak. Gövde kazıları büyük ölçüde tamamlanmış olup, gövde dolgusu imalatları devam etmektedir. 8 milyon 743 bin metreküplük gövde dolgusunda 6 milyon 170 bin metreküp dolgu imalatı tamamlandı. Barajda fiziki gerçekleşme yüzde 60 seviyesine ulaştı."

Türkiyenin ikinci büyüğü Yüzde 60ı tamamlandı
2020 yılı sonunda su tutulması hedeflenen Silvan Barajı göl alanının, bu tarihten itibaren yaklaşık 2,5 yıl içinde dolacağını aktaran Aydın, "2 milyon 350 bin dekar arazinin sulanacağı proje tamamlandığında ülke ekonomisine yıllık 1,7 milyar lira katkı ve 300 bin kişiye de istihdam sağlayacak. Silvan Barajı'nın tamamlanmasıyla da GAP'ın bölge genelindeki sulama hedeflerine ulaşılacak." dedi.

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