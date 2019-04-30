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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
30.04.2019 - 11:27, Son Güncelleme:

Türkiye'nin hamsi ihracatında lider Fransa

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Türkiye'nin hamsi ihracatında lider Fransa

Türkiye'den 1 Eylül 2018'de başlayıp 15 Nisan 2019'da sona eren su ürünleri avlanma sezonunda 18 ülkeye, bin 172 ton hamsi ihraç edildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlenen bilgilere göre, 1 Eylül 2018-15 Nisan 2019 dönemini kapsayan av sezonunda 18 ülkeye bin 172 ton hamsi satıldı. 

Fransa bu dönemde en fazla hamsinin ihraç edildiği ülke oldu. Bu ülkeye 1 milyon 519 bin 367 dolar karşılığında 285 ton hamsi gönderildi. Fransa'ya hamsi ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre miktar bakımından yüzde 11, tutar bakımından yüzde 4 artış gösterdi. 

Fransa'yı, 232 ton karşılığı 1 milyon 384 bin 102 dolar tutarla Belçika ve 266 ton hamsi karşılığı 684 bin 39 dolar tutarında ihracatla Almanya izledi. 
Doğu Karadeniz'den de söz konusu dönemde Almanya, ABD ve KKTC'ye 196 ton hamsi satılarak 499 bin 698 dolar gelir elde edildi. 

"HAMSİ BU YIL AZALDI" 

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, su ürünleri arasında hamsinin önemli yeri bulunduğunu söyledi. 

Bu yıl avlanan hamsi miktarının düşük olduğunu belirten Kalyoncu, buna bağlı olarak fiyatların yüksek seyrettiğini dile getirdi. 

Kalyoncu, bu nedenle ihracatın istenilen düzeyde olmadığını ifade ederek, "Fiyatın yüksek olmasıyla üretim ve lojistik maliyetlerindeki artışlar, hamsi ihracatımızı olumsuz yönde etkiledi, beklediğimiz rakamlara ulaşamadık. Söz konusu dönemi yüzde 5 düşüşle kapattık." dedi. 

Türkiye'nin en fazla hamsiyi Fransa'ya sattığına işaret eden Kalyoncu, "Hamsi ihracatında miktar olarak yüzde 11 artışla Fransa ilk sırayı aldı. Önümüzdeki sezon daha fazla ihracat yapılmasını umuyoruz." diye konuştu. 

Kalyoncu, hamsi ihracatında pazar çeşitliliğine dikkati çekerek, "Türkiye'den avlanma sezonunda 18 ülkeye hamsi satıldı. Geçen yılın aynı döneminde ihracat yapılamayan Avusturya, Gürcistan, Yunanistan, Katar ve Irak'a da hamsi ihraç edildi. Ülke çeşitliliğinin önümüzdeki sezon artacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı. 

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