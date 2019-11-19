Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü (GÜNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Kutay Kaleli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aralıkta ilan edilecek 1000 megavat kapasiteli mini güneş enerjisi YEKA ihalelerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Güneş enerjisi kurulu gücünün geçen ay sonu itibarıyla 5 bin 592 megavata ulaştığına işaret eden Kaleli, önemli sayıda yerli üreticiyle sanayi anlamında gün geçtikçe geliştiklerini anlattı.

Kaleli, bu gelişmelerle yıl sonunda, lisanslı ve lisanssız güneş enerjisi kapasitesinde toplam 950 megavatlık kurulum, 750 milyon dolar seviyesinde de yatırım beklediklerini bildirdi.

Sektörün ve mevzuatın bu alanda yeterli tecrübeye sahip olduğunu vurgulayan Kaleli, şöyle devam etti:

"Mini YEKA ihalelerinde de küçük kapasitelerde yapılacak yarışmaların yüksek rekabet ortamında geçeceğini ve bu yatırımların 2021-2022 yıllarında gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Tüm sektörel oyuncuların ortak talebi ve beklentileri doğrultusunda, birden fazla firmanın kazanabileceği, dağıtık ve küçük, orta ölçekli yeni saha uygulamalarının önü açıldı. Mini YEKA projesiyle güneş enerjisi sektörü 650 milyon dolar yatırım çekecek."

SENELİK 1000 MEGAVATLIK KURULU GÜÇ BEKLENTİSİ

Kaleli, Konya'nın Karapınar ilçesinde 1000 megavat kapasiteli güneş enerjisi santrali kurulması, altyapı ve şalt sahası yapımı için yüklenici firma tarafından çalışmalara başlandığını aktardı. Bu yatırımın 1,3 milyar doları bulabileceğine dikkati çeken Kaleli, şöyle konuştu:

"Güneş enerjisi santralinin çok sayıda kişiye de istihdam kapısı oluşturacağına ve yaklaşık 3 yıl sürecek inşaatın sonunda ülkeye büyük değer katacağına şüphemiz yok. Bugün Türkiye'de 30'dan fazla güneş paneli fabrikası bulunuyor. Bunların aktif çalışmaları durumunda 3 bin megavattan fazla paneli rahatlıkla üretebilecek potansiyele sahibiz. Sektördeki beklenti yıllık kurulumun 1000 megavat seviyelerinde olması. Bu seviye her zaman güneş enerjisi sektörünü dinamik ve canlı tutacaktır."

HÜCRE FABRİKALARI YOLDA

Kaleli, uygun tarife garantisiyle projelerin desteklenecek olmasının gelecek yıllarda finans sektörünün en az bu dönemdeki kadar hareketli olacağının kanıtı olduğunu ifade etti. YEKA ihaleleri dışında, ayrıca girişimciler tarafından kurulan ve kurulması devam eden 2 hücre üretimi fabrikasının da yakın zamanda hizmet vermeye başlayacağını belirten Kaleli, şunları kaydetti:

"Hücre üretimi noktasında teşvik alan projeleri de eklediğimizde 5 hücre fabrikası için sektör paydaşlarımız çalışmalarını devam ettiriyor. Panel ihracatımız başladı ve hücre ihracatımız da yapımı devam eden fabrikalarımızın tamamlanmasıyla kısa sürede başlayacak. YEKA projeleriyle güneş enerjisi yerli sanayisi gelişimini sürdürecek. Yeni kapasitelerle birlikte üretilen ürün kalitesi de en üst standartlara ulaşacak."

Kaleli, güneş enerjisi sektörünün yavaşladığına yönelik endişelere katılmadığını vurgulayarak, Türkiye'de güneş enerjisi sektörünün olgunluk çağına daha yeni eriştiğini söyledi.