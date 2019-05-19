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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Emre ESER
19.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Türkiye’nin güneşi Balkanlar’a kaçıyor

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Türkiye’nin güneşi Balkanlar’a kaçıyor

Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği (GÜYAD) Başkanı Cem Özkök, “5 yıl öncesine kadar güneş santrallerine yatırım çok önemliydi. Ancak bugün maliyetlerin artması ve ihalelerdeki belirsizlik yatırımcının özellikle Balkan ülkelerine gitmesine neden oluyor” dedi.

SON 5 yıldır büyüyen ve Türkiye için hayati önem taşıyan yenilenebilir enerji yatırımları finansman ile işletme maliyetlerinin artmasından dolayı rotasını başka pazarlara çevirdi. Özellikle güneşteki kapasite sorunu ve ihale süreçlerindeki belirsizlikler yurt içindeki yatırımcının ucuz finansman maliyeti ve yüksek devlet desteklerinin olduğu Afrika, Ukrayna ve özellikle Balkan ülkelerine gitmesine neden oluyor.

YÜKSEK DESTEK VAR

Yenilenebilir enerji sektöründeki son durumu Hürriyet’e değerlendiren Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği (GÜYAD) Başkanı Cem Özkök, “Bundan 5 yıl önceye gittiğimizde Türkiye güneş ve rüzgarda hızlı bir yatırım sürecine girmişti. Ancak ekonomideki dalgalanma son 1 yılda enerji sektörünün tümünü etkiledi. Yatırımlar durdu. Yeni adımlar atılmıyor. Oysa yenilenebilir enerji sektörünün sürdürülebilir bir yapıda olması ülke ekonomisi için çok önemli. Hem ekonomik şartlardaki bozulma hem de maliyetlerin artması yerli yatırımcıların daha kolay yatırım yapacakları Afrika, Balkanlar ve Ukrayna gibi pazarlara gitmesine neden oluyor. Buradaki bilgi birikimini yatırımlar artık devlet desteklerinin çok yüksek olduğu bu ülkelerde kullanıyor. Son zamanlar çok sayıda Türk şirketi özellikle Baklanlara gitmeye başladı. Yatırımcı, yatırım kararını verdikten sonra fizibilitesine etki edecek her hangi bir mevzuatsal değişikliğin olmamasını istiyor. EBRD ve IFC (Uluslararası Finans Kurumu) gibi kuruluşlar tarafından verilen ucuz kredilerin yerli katkı engeline takılmaması da yatırımcıların tercihlerinde büyük rol oynuyor” dedi.

Yatırımların yurtdışında başka pazar arayışına girmesindeki en temel etkenin Türkiye’deki kapasite problemi ve ihale süreçlerindeki belirsizlik olduğuna değinen Özkök, “Bu belirsizlikte güneş yatırımcısının önündeki en büyük engel. Ayrıca yeni kapasite sorunu da güneş alanında yapılacak yatırımların önünde bir duvar olarak duruyor” dedi.

 

TÜRKİYE ŞAMPİYON OLUR

SON dönemde çıkarılan yönetmeliklerle mahsuplaşma gibi sorunların çözüme kavuşturulduğunu belirten Özkök,”Bu değişikliklerle çatılara yapılan yatırımlarda artış olacak. Özellikle büyük enerji ihtiyacı duyan OSB’ler hızla fizibilite çalışmalarını yapıp çatılarına güneş panellerini yerleştirecek. Ancak sektörün genelinde bir plansızlık hakim. Kapasitenin optimum şekilde kullanılması için bir plan, program gerekiyor. Yatırımlar yapıldıktan sonra yatırımcıyı olsuz etkileyecek mevzuat değişikli olmaması gerekiyor. Kendi arazisinde yatırım yapacak yatırımcılara gerekli imkan sağlanırsa Türkiye güneşte şampiyon olur” ifadelerini kullandı.

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