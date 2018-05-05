Türkiye’nin enerjisine ‘güneşli’ çözüm

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Ekonomi
05.05.2018 - 01:40, Son Güncelleme:

Türkiye’nin enerjisine ‘güneşli’ çözüm

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Türkiye’nin enerjisine ‘güneşli’ çözüm

ULUSLARARASI Güneş Enerjisi Topluluğu (GÜNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Kutay Kaleli, Türkiye’de 1 milyar 137 milyon metrekarelik çatının güneş enerjisi tesisi kurmaya elverişli olduğunu belirterek, “Biz bu pazarın önünü açabilirsek 46 bin megavatlık (MW) bir kurulum gerçekleştirilebilir. Bu kapasite Türkiye’nin şu anki kurulu gücünün yarısı kadar” dedi.

 24. Uluslarası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı (ICCI 2018) kapsamında Solarbaba, SMA Solar Technology, Asunim Türkiye ve Zorlu Solar iş birliğinde düzenlenen ve moderatörlüğünü Hürriyet Gazetesi Enerji Editörü Merve Erdil’in yaptığı “Solarçatı 2018: Endüstriyel Güneş Enerjili Çatılar” oturumunda, Türkiye’de çatı güneş enerjisi santralleri (GES) pazarı tartışıldı.

GÜNEŞLİ ÇÖZÜM

GÜNDER Başkanı Kutay Kaleli, Türkiye’de 1 milyar 137 milyon metrekarelik çatının güneş enerjisi tesisi kurmak için elverişli olduğuna dikkat çekerek, “Bu büyüklüğün yarısı konut yarısı ticari yapılardan geliyor. Biz bu pazarın önünü açabilirsek 46 bin megavatlık bir kurulum gerçekleştirilebilir. Bu kapasite Türkiye’nin şu anki kurulu gücünün yarısı kadar. Bu potansiyel kapasitenin yanına bir de depolama ekleyebilirsek, başka hiçbir şeye ihtiyacımız kalmıyor. Bu bir hayal ama en azından bir kısmını yapabilirsek çok önemli bir noktaya gelebiliriz. Önümüzdeki 10-15 yılda her yıl ortalama bin-bin 500 megavatlık güneş enerjisi kapasitesi ekleyebilirsek çok ciddi bir noktaya gelebiliriz. O yüzden, çatı pazarı büyüyor ve gümbür gümbür geliyor” şeklinde konuştu. Zorlu Enerji Grubu Solar Direktörü Evren Evcit ise çatı pazarını harekete geçirebilmek için atılması gereken en önemli adımın “mahsuplaşma” olduğunu belirterek, “Şebeke ile alışverişi kilovat saat bazında yapmazsak, yani mahsuplaşmazsak tüketim ve üretimi çakıştıramıyoruz. Sektörün önünü açacak ve yapılması en kolay ve ilk aşama mahsuplaşma” dedi. Evcit, şu anda insanların çatılarında ürettiği elektriği öz tüketim için kullanmak yerine daha fazla kâr elde ettikleri için satmaya meyilli olduğunu vurguladı.

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