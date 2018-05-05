Türkiye’nin enerjisine ‘güneşli’ çözüm
ULUSLARARASI Güneş Enerjisi Topluluğu (GÜNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Kutay Kaleli, Türkiye’de 1 milyar 137 milyon metrekarelik çatının güneş enerjisi tesisi kurmaya elverişli olduğunu belirterek, “Biz bu pazarın önünü açabilirsek 46 bin megavatlık (MW) bir kurulum gerçekleştirilebilir. Bu kapasite Türkiye’nin şu anki kurulu gücünün yarısı kadar” dedi.
24. Uluslarası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı (ICCI 2018) kapsamında Solarbaba, SMA Solar Technology, Asunim Türkiye ve Zorlu Solar iş birliğinde düzenlenen ve moderatörlüğünü Hürriyet Gazetesi Enerji Editörü Merve Erdil’in yaptığı “Solarçatı 2018: Endüstriyel Güneş Enerjili Çatılar” oturumunda, Türkiye’de çatı güneş enerjisi santralleri (GES) pazarı tartışıldı.
GÜNEŞLİ ÇÖZÜM
GÜNDER Başkanı Kutay Kaleli, Türkiye’de 1 milyar 137 milyon metrekarelik çatının güneş enerjisi tesisi kurmak için elverişli olduğuna dikkat çekerek, “Bu büyüklüğün yarısı konut yarısı ticari yapılardan geliyor. Biz bu pazarın önünü açabilirsek 46 bin megavatlık bir kurulum gerçekleştirilebilir. Bu kapasite Türkiye’nin şu anki kurulu gücünün yarısı kadar. Bu potansiyel kapasitenin yanına bir de depolama ekleyebilirsek, başka hiçbir şeye ihtiyacımız kalmıyor. Bu bir hayal ama en azından bir kısmını yapabilirsek çok önemli bir noktaya gelebiliriz. Önümüzdeki 10-15 yılda her yıl ortalama bin-bin 500 megavatlık güneş enerjisi kapasitesi ekleyebilirsek çok ciddi bir noktaya gelebiliriz. O yüzden, çatı pazarı büyüyor ve gümbür gümbür geliyor” şeklinde konuştu. Zorlu Enerji Grubu Solar Direktörü Evren Evcit ise çatı pazarını harekete geçirebilmek için atılması gereken en önemli adımın “mahsuplaşma” olduğunu belirterek, “Şebeke ile alışverişi kilovat saat bazında yapmazsak, yani mahsuplaşmazsak tüketim ve üretimi çakıştıramıyoruz. Sektörün önünü açacak ve yapılması en kolay ve ilk aşama mahsuplaşma” dedi. Evcit, şu anda insanların çatılarında ürettiği elektriği öz tüketim için kullanmak yerine daha fazla kâr elde ettikleri için satmaya meyilli olduğunu vurguladı.
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