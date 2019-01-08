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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
AA
08.01.2019 - 13:38, Son Güncelleme:

Türkiye'nin enerji verimliliği pazarı 11 milyar dolar

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Türkiye'nin enerji verimliliği pazarı 11 milyar dolar

İsveç Ticaret Ofisi Ülke Müdür Vekili Özlem Özden: "Türkiye'de Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı kapsamında 11 milyar dolarlık pazar var. Enerji verimliliği konusunda oldukça tecrübeli ve yetkin olan İsveçli şirketleri, öncü Türk sanayi kuruluşları ve enerji verimliliği danışmanlık şirketlerini bir araya getirdik. Sektöre yeni firmalar getirmek için aktif bir çalışmamız var." açıklamalarında bulundu.İsveç Başkonsolosu Therese Hyden: "Türkiye'de yaklaşık 150 İsveçli firma var. 2017'de iki ülke arasında 3,2 milyar dolar olan ticaret hacminin 2018 için de aynı seviyelerde olacağını bekliyoruz." ifadelerinde bulundu.

İSVEÇ Ticaret Ofisi Ülke Müdür Vekili Özlem Özden, Türkiye'de Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı kapsamında 11 milyar dolarlık bir pazarın söz konusu olduğunu belirterek, "Enerji verimliliği konusunda oldukça tecrübeli ve yetkin olan İsveçli şirketleri, öncü Türk sanayi kuruluşları ve enerji verimliliği danışmanlık şirketlerini bir araya getirdik. Sektöre yeni firmalar getirmek için aktif bir çalışmamız var." dedi.

İsveç Başkonsolosluğu ve İsveç Ticaret Ofisi tarafından Türkiye sanayisinin enerji verimliliği konusundaki hedefleri ve bu alanda faaliyet gösteren İsveçli firmaların çalışmalarına ilişkin basın toplantısı düzenlendi. 

Toplantıda iki ülkenin firmaları arasındaki iş birliği fırsatları ele alınırken, İsveçli firmalar Türkiye'de enerji verimliliği alanında yürüttükleri faaliyetlerini anlattı. 

Özden, burada yaptığı konuşmada, İsveç Ticaret Ofisi olarak enerji verimliliğinin Türkiye'de odaklanabilecekleri alanlardan biri olabileceğine karar verdiklerini söyledi. 

Türkiye'nin geçen yıl açıklanan Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı'nda 2023 itibarıyla birincil enerji tüketimini yüzde 14 seviyesinde azaltmayı hedeflediğini dile getiren Özden, plan kapsamında farklı sektörlerde 55 aksiyon tanımlandığını anımsattı. 

Özden, bu amaca ilişkin yatırım kalemlerine dikkati çekerek, "Türkiye'de Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı kapsamında 11 milyar dolarlık pazar var. Biz de bu doğrultuda, enerji verimliliği konusunda oldukça tecrübeli ve yetkin olan İsveçli şirketleri, öncü Türk sanayi kuruluşları ve enerji verimliliği danışmanlık şirketlerini bir araya getirdik. İsveçli şirketler enerji verimi sağlayacak çözüm ve uygulama örneklerini Türk şirketlerine ikili görüşmelerle sundu ve iş birliği fırsatları belirlendi. Sektöre yeni firmalar getirmek için aktif bir çalışmamız var." diye konuştu. 

 

"TÜRKİYE-İSVEÇ TİCARİ İLİŞKİLERİ GÜÇLÜ ŞEKİLDE SÜRÜYOR"

İsveç Başkonsolosu Therese Hyden de Türkiye ve İsveç arasındaki ticari ilişkilerin uzun zamandır devam ettiğini belirterek, "Türkiye'de yaklaşık 150 İsveçli firma var. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2017'de 3,2 milyar seviyesindeydi. 2018 için de aynı seviyelerde olacağını bekliyoruz. Ocak-ekim 2018 döneminde iki ülke arasındaki ticaret hacmi 2,7 milyar doları buldu.

Bu rakamlardan hareketle iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin güçlü devam edeceğini öngörebiliriz." ifadelerini kullandı. 
Hyden, 30’dan fazla İsveç kökenli şirketin ise Türkiye’de kendi tesislerinde ürettikleri ürünleri hem iç pazara sunduğunu hem de ihracat yoluyla ülke ekonomisine katkı sağladığını vurguladı. 

Türkiye'nin Ulusal Enerji Eylem Planı'nda aldığı kararlara da değinen Hyden, eylem planı ile çok ciddi tasarruf sağlanabileceğini ve çevreye de önemli katkılar sunulabileceğini kaydetti. 

İsveç'in sürdürülebilirlik ve verimlilik alanında çok önemli çalışmaları olduğunu belirten Hyden, sanayide enerji verimliliği sağlayarak küresel anlamda daha rekabetçi olmayı amaçladığını söyledi. 

Hyden, 2016'da gerçekleşen mutabakatla 2030'a gelindiğinde enerjinin 2005 seviyelerine göre yüzde 50 daha verimli kullanılmasının hedeflendiğinin altını çizerek, "İsveç 2040 yılında ise yüzde 100 yenilenebilir enerji üretme amacını taşıyor." dedi. 

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