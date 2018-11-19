Türkiye’nin en yükseği! Sona geliniyor

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
Muhammet KAÇAR- Selçuk BAŞAR- Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin), (DHA)
19.11.2018 - 11:25, Son Güncelleme:

Türkiye’nin en yükseği! Sona geliniyor

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ARTVİN’in Yusufeli ilçesinde, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren, 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise Çin’deki 292 ve Gürcistan’daki 272 metre yüksekliğindeki barajlardan sonra çift eğrilikli ince kemer baraj tipi kategorisinde 3’üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) projesinde sona yaklaşılıyor.

Gövde yüksekliği 100 katlı bir gökdelene eş değer olacak Yusufeli Barajı’nda, Artvin’den Edirne’ye 13 metre platform genişliğinde beton yol yapılabilecek 4 milyon metreküp beton kullanılacak. Tamamı Türk mühendislerin görev aldığı baraj, gelecek yılın yarısından itibaren su tutmaya başlayacak, 2020 yılında ise elektrik üretimine geçecek.

Türkiye’nin en yükseği Sona geliniyor

Türkiye sınırları içerisinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu’nun en büyük nehirlerinden olan Artvin’deki Çoruh Nehri üzerinde 26 Şubat 2013 tarihinde dönemin Başbakan’ı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından telekonferans bağlantısı ile temeli atılan Yusufeli Barajı ve HES Projesi inşaatı sürüyor.

Türkiye’nin en yükseği Sona geliniyor

275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise Çin’deki 292 ve Gürcistan’daki 272 metre yüksekliğindeki barajlardan sonra çift eğrilikli ince kemer baraj tipi kategorisinde 3’üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı’nda, 558 mega waat kurulu güce sahip santral ile 650 bin nüfuslu bir şehrin elektrik ihtiyacı karşılanabilecek.

Türkiye’nin en yükseği Sona geliniyor

Türkiye’nin kendi öz kaynakları ile tamamı Türk mühendisleri tarafından inşa edilen baraj projesinde yaklaşık 3 bin kişi vardiyalı 24 saat süreyle çalışıyor.

’BETON MİKTARI İLE ARTVİN’DEN EDİRNE’YE 13 METRELİK YOL YAPILABİLİYOR’

Türkiye’nin en yükseği Sona geliniyor

Baraj inşaatında 440 metre temel kotundan başlanarak 715 metre kotuna yükselecek olan 275 metrelik gövde inşa edilecek. Gövde yüksekliği 100 katlı bir gökdelene eş değer olacak Yusufeli Barajı’nda, Artvin’den Edirne’ye 13 metre platform genişliğinde beton yol veya 120 metre karelik 60 bin adet konutun inşa edilebileceği 4 milyon metreküp beton kullanılacak.

Türkiye’nin en yükseği Sona geliniyor

Günde 7 bin metreküp beton dökümünün 3 hava hattı ile taşımalı olarak sürdüğü baraj projesinde gelecek yılın yarısından itibaren su tutulmaya başlanacak, 2020 yılında ise elektrik üretimine geçilecek.

Türkiye’nin en yükseği Sona geliniyor

2130 milyon metre küp su depolanacak ve 2.5 milyar liraya mal olması planlanan proje ile günlük 3 milyon lira elektrik enerjisi geliri elde edilecek. Baraj inşaatı nedeniyle sular altında kalacak olan ve 1950 yılında kurulan Yusufeli ilçe merkezi ile 4 köy, yeni yerleşim alanına taşınacak.

Türkiye’nin en yükseği Sona geliniyor

’YILLIK 1 MİLYAR 150 MİLYON LİRA KAZANDIRACAK’

Limak Yusufeli Barajı Proje Müdür Yardımcısı Mehmet Bozali, dünyanın sayılı mega projelerinden, Türkiye’nin ise en büyük baraj projesi olan Yusufeli Barajı’nda 2019 yılında su tutulmaya başlayacağını belirterek 2020 yılında elektrik üretimine geçileceğini söyledi.

Türkiye’nin en yükseği Sona geliniyor

Yıllık yaklaşık 1 milyar 150 milyon liralık ülke ekonomisine katkı sağlayacak projenin bölgedeki tüm bağlantılı yatırımlarla birlikte 7 yılda bunu geri kazandıracağını ifade eden Bozali, "Tamamı Türk mühendislerle çalışıyoruz. Yerli kaynaklarla proje inşa ediliyor. Barajda 3 bin kişi çalışıyor. Bağlantı yolları yeni yerleşim yeri ile birlikte bölgede çalışan sayısı yaklaşık 7 bin kişiyi buluyor. Proje tamamlandığında ülke ekonomisine, turizmine ve insanlara katkı sağlayacak bir eser ortaya çıkacak" dedi.


Türkiye’nin en yükseği Sona geliniyor

ÇORUH HAVZASINA 143 PROJE PLANLANDI

Bayburt ilindeki Mescit Dağları’ndan doğan ve Gürcistan’ın Batum ilinden Karadeniz’e dökülen Çoruh Nehri, Türkiye’nin en hızlı akan nehridir.


Türkiye’nin en yükseği Sona geliniyor

Çoruh Nehri’nin Türkiye sınırlarını terk etmeden önceki ortalama debisi saniyede 192 metre küp, yıllık ortalaması ise 6.3 milyar metreküptür. 431 kilometre uzunluğundaki Çoruh Nehri’nin 410 kilometresi Türkiye sınırlarında, 21 kilometresi ise Gürcistan sınırlarında yer almaktadır. 


Türkiye’nin en yükseği Sona geliniyor

Çoruh Nehri’nin Türkiye sınırları içerisindeki menba kısmındaki Laleli Barajı ile mansap kısmındaki TBMM 85’inci Yıl Muratlı Barajı arasında kurulan santrallerde toplam 2632 megawatlık kapasiteyle yılda 8.631 giga waat elektrik üretilecek. 


Türkiye’nin en yükseği Sona geliniyor

Çoruh Havzasının yan kolları ile birlikte toplamda 143 adet baraj ve HES projesi ile yılda 14 bin 552 giga waat elektrik üretimi gerçekleştirilmiş olacak.


Türkiye’nin en yükseği Sona geliniyor

Türkiye’nin en yükseği Sona geliniyor

Türkiye’nin en yükseği Sona geliniyor

 

 

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