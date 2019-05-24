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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
24.05.2019 - 11:40, Son Güncelleme:

Türkiye'nin en yükseği! Son hali böyle görüntülendi...

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Türkiye'nin en yükseği! Son hali böyle görüntülendi...

TARIM ve Orman Bakanlığı, inşası süren Yusufeli Barajı’nda gövde yüksekliğinde 100 metreye ulaşıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin vizyon projelerinden birisi olan Yusufeli Barajı’nda gövde beton döküm işlerine 2018’de başlandı. Gövde betonunun 2 yılda tamamlanması hedeflendiği kaydedilen açıklamada, "Dün itibarı ile barajda 1 milyon 100 bin metreküp beton dökerek gövde betonunda yüzde 27,5 gerçekleşmeye ulaşıldı.

Türkiyenin en yükseği Son hali böyle görüntülendi...
Ulaşılan bu gerçekleşme ile de gövde yüksekliği 100 metreye ulaşılan barajda böylece birinci dalya tamamlanmış oldu. Ayrıca barajın yükselmesiyle beton dökülen alanın büyümesinden istifade edilerek günlük beton hızı da artmaya başladı" denildi.
Türkiyenin en yükseği Son hali böyle görüntülendi...
’100 KATLI GÖKDELEN YÜKSEKLİĞİNE ULAŞABİLİYOR’

Tamamlandığında Yusufeli Barajı ve HES projesinin kurulu gücünün 558 MW ve yıllık enerji üretiminin 1 milyar 888 milyon kilowattsaat olacağı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Projenin santral binası ve enerji yapılarında betonlama çalışmalarına planladığı şekilde devam ediliyor, enerji santralinin elektromekanik parçalarının montajları da inşaat faaliyetlerine bağlı olarak yürütülüyor

Türkiyenin en yükseği Son hali böyle görüntülendi...
Yusufeli Barajı, 275 metre gövde yüksekliği ile 100 katlı bir gökdelen yüksekliğine ulaşabiliyor. Yusufeli Barajı’nın gövdesinde kullanılacak olan 4 milyon metreküp beton ile Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol yapılabilir. Ayrıca proje ile üretilen enerji sayesinde yaklaşık 600 bin kişinin enerji ihtiyacı karşılanabilecek."
Türkiyenin en yükseği Son hali böyle görüntülendi...

 

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