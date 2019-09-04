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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
04.09.2019 - 10:01, Son Güncelleme:

Türkiye'nin en uzunu! Yerli yabancı turist akın ediyor

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Türkiye'nin en uzunu! Yerli yabancı turist akın ediyor

Türkiye'nin 11. sakin şehri olarak bilinen Uzundere’deki Tortum Gölü üzerine yapılan Türkiye'nin en uzun ve geniş alanlı cam seyir terası adeta yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.

Uzundere İlçesinde yer alan Pirinkayalar mevkiinde bin 110 metrekarelik göl ile kanyonu izlemek için yaklaşık 200 metre yüksekliğe kurulan, 565 metrekare alana sahip cam teras turistlerin ilgi odağı oldu.

Türkiyenin en uzunu Yerli yabancı turist akın ediyor
Cam seyir terasına çıkan bazı ziyaretçiler, cam platformun üzerinde yürümek yerine, kirişlerin üzerinde yürümeyi tercih ediyor.
Türkiyenin en uzunu Yerli yabancı turist akın ediyor
Turizm sezonuyla birlikte cam seyir terasa, hafta içi günde 300 ila 600 arası, hafta sonları ise günde bin 500 ile 2 bin arasında ziyaretçi geliyor.
Türkiyenin en uzunu Yerli yabancı turist akın ediyor
Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak, tamamlandığında daha fazla ziyaretçi beklediklerini ifade ederek, “Ülkemizin çok önemli turizm destinasyon merkezlerinden birisiyiz. Şu anda bulunduğumuz yer Tortum Gölü üzeri. 
Türkiyenin en uzunu Yerli yabancı turist akın ediyor
Çok güzel bir tesis inşa ettik. Erzurum Artvin arası çok iyi bir teras kurduk. Tamamen tamamlamadık ama şu anda oldukça fazla ziyaretçimiz var. 
Türkiyenin en uzunu Yerli yabancı turist akın ediyor
Tamamlandığında daha fazla ziyaretçi bekliyoruz. Aslında emsali Türkiye’de bir kaç tane var. Türkiye’de ki örneklerin en uzun olanı burası. Adrenalin tutkunları için önemli bir mekan. Tortum gölü kano ve yelken için uygun bir alan. 
Türkiyenin en uzunu Yerli yabancı turist akın ediyor
Buraya gelen ziyaretçilerimiz yakın zamanda farklı spor aktivitelerini de yapacaklar. Tortum şelalesi ve Tortum Gölüyle burayı turizm açısından önemli bir mekan haline getireceğiz” dedi.
Türkiyenin en uzunu Yerli yabancı turist akın ediyor

 

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