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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
08.06.2019 - 10:25, Son Güncelleme:

Türkiye'nin en uzunu tamamlandı! Dev projeyle içme suyu sıkıntısı yaşanmayacak

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Türkiye'nin en uzunu tamamlandı! Dev projeyle içme suyu sıkıntısı yaşanmayacak

DSİ tarafından inşa edilen ve Türkiye'nin en uzun içme suyu tüneli olan "Gerede Tüneli"nde sona gelindi. Tünel ile Ankara, 2050 yılına kadar içme suyu problemi yaşamayacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce inşa edilen ve Türkiye'nin en uzun içme suyu tüneli olan "Gerede Tüneli" tamamlandı. Tünel ile Ankara'nın 2050 yılına kadar içme suyu sıkıntısı olmayacak.

Türkiyenin en uzunu tamamlandı Dev projeyle içme suyu sıkıntısı yaşanmayacak

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, başkenti içmesuyu noktasında rahatlatacak "Ankara İçmesuyu 2. Merhale Gerede Sistemi Projesi" ile Ankara'ya memba kalitesinde içme suyu sağlanacak.
Türkiyenin en uzunu tamamlandı Dev projeyle içme suyu sıkıntısı yaşanmayacak
Proje çerçevesinde inşa edilen ve toplam 31 bin 592 metre uzunluğuyla ülkenin en uzun içme suyu tüneli olma özelliğini taşıyan Gerede Tüneli ile Gerede Havzası'ndan yıllık 226 milyon metreküp su Ankara'ya aktarılacak.
Türkiyenin en uzunu tamamlandı Dev projeyle içme suyu sıkıntısı yaşanmayacak
Günlük ortalama içme-kullanma su tüketimi 1,2 milyon metreküp olan Ankara'nın, 2050 yılına kadar nüfus artışı ve kullanım ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak inşa edilen projenin resmi açılışı gelecek günlerde yapılacak.
Türkiyenin en uzunu tamamlandı Dev projeyle içme suyu sıkıntısı yaşanmayacak

Makineyle açılan 4,5 metre çapındaki tünelden, Ankara barajlarında yeterli su bulunması ve projede kalan küçük imalatlar sebebiyle yaz sonu itibarıyla suyun verilmesi planlanıyor. 

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