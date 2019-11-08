Türkiye’nin “En İyi Yönetilen Şirketleri” belirlendi
Uluslararası muhasebe, denetim, vergi ve yönetim danışmanlığı hizmeti sunan Deloitte Private tarafından 20 ülkede uygulanan ve geçen yıl Türkiye'de ilki düzenlenen En İyi Yönetilen Şirketler (Best Managed Companies) programının 2019 yılı kazananları belli oldu.
Ümit Boyner başkanlığındaki, Ali Sabancı, Batu Aksoy, Ebru Özdemir, Hamdi Akın, M. Buğra Koyuncu, Orhan Turan, Umran İnan ve Zeynep Bodur Okyay’dan oluşan jüri tarafından belirlenerek ödüllendirilen 15 şirket; 2M Kablo, Arzum Elektrikli Ev Aletleri, Ege Kimya, Ekin Kimya, Epsan, Gün+Partners, Kırpart A.Ş., METYX Composites, Onurcan Ambalaj, Petroyağ Endüstriyel Yağlar, Sönmez Transformatör, Sun Tekstil, Transorient, Turaş Gaz Armatürleri, VSY Biyoteknoloji ve İlaç. Şirketler, 11 Kasım'da düzenlenecek gala gecesinde ödüllerini alacak.
Türkiye'de ikinci kez düzenlenen, 20 ülkede uygulanan program kapsamında; yıllık 25 milyon liranın üzerinde ciroya sahip, beş yaşından büyük, 25 ve üzeri çalışanı olan, kontrolü Türkiye'de kurulu şirket veya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı şahıslara ait olan ve halka açık olmayan şirketler, Deloitte koçları tarafından incelendi. İnceleme sonucunda, başvuran 95 şirketten 37'si finalist olarak jüri karşısına çıktı.
Logo Yazılımın sponsorluğunda gerçekleştirilen programda Koç Üniversitesi akademik destekçi, Türkiye’de İngiliz Ticaret Odası (BCCT), Türkiye Aile İşletmeleri Derneği (TAİDER), Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE), Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (Türkonfed) ve Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) de iş ortakları olarak destek verdi.
Değerlendirme sürecinin sonunda kazanan şirketlerin sahip olduğu ortak özellikler şu şekilde belirlendi :
Aile üyelerinin ve profesyonellerin de dahil edildiği, kapsayıcı bir yönetim yapısı,
Katılımcı bir süreç sonrasında oluşturulmuş güçlü bir strateji,
Strateji ile uyumlu hedeflerin belirlenmesi ve şirketin her kademesine yayılacak şekilde takip edilmesi,
Güçlü bir finansal yapı ve raporlama altyapısına sahip olunması,
Ar-Ge ve inovasyona yatırım yapılması,
Kurum değerlerine, çalışan deneyimine ve şirket kültürüne önem verilmesi,
Topluma geri verme bilincinin gelişmiş olması.
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