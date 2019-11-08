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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
08.11.2019 - 15:07, Son Güncelleme:

Türkiye’nin “En İyi Yönetilen Şirketleri” belirlendi

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Türkiye’nin “En İyi Yönetilen Şirketleri” belirlendi

Uluslararası muhasebe, denetim, vergi ve yönetim danışmanlığı hizmeti sunan Deloitte Private tarafından 20 ülkede uygulanan ve geçen yıl Türkiye'de ilki düzenlenen En İyi Yönetilen Şirketler (Best Managed Companies) programının 2019 yılı kazananları belli oldu.

Ümit Boyner başkanlığındaki, Ali Sabancı, Batu Aksoy, Ebru Özdemir, Hamdi Akın, M. Buğra Koyuncu, Orhan Turan, Umran İnan ve Zeynep Bodur Okyay’dan oluşan jüri tarafından belirlenerek ödüllendirilen 15 şirket; 2M Kablo, Arzum Elektrikli Ev Aletleri, Ege Kimya, Ekin Kimya, Epsan, Gün+Partners, Kırpart A.Ş., METYX Composites, Onurcan Ambalaj, Petroyağ Endüstriyel Yağlar, Sönmez Transformatör, Sun Tekstil, Transorient, Turaş Gaz Armatürleri, VSY Biyoteknoloji ve İlaç. Şirketler, 11 Kasım'da düzenlenecek gala gecesinde ödüllerini alacak.

Türkiye'de ikinci kez düzenlenen, 20 ülkede uygulanan program kapsamında; yıllık 25 milyon liranın üzerinde ciroya sahip, beş yaşından büyük, 25 ve üzeri çalışanı olan, kontrolü Türkiye'de kurulu şirket veya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı şahıslara ait olan ve halka açık olmayan şirketler, Deloitte koçları tarafından incelendi. İnceleme sonucunda, başvuran 95 şirketten 37'si finalist olarak jüri karşısına çıktı.

Logo Yazılımın sponsorluğunda gerçekleştirilen programda Koç Üniversitesi akademik destekçi, Türkiye’de İngiliz Ticaret Odası (BCCT), Türkiye Aile İşletmeleri Derneği (TAİDER), Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE), Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (Türkonfed) ve Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) de iş ortakları olarak destek verdi.

Değerlendirme sürecinin sonunda kazanan şirketlerin sahip olduğu ortak özellikler şu şekilde belirlendi :

Aile üyelerinin ve profesyonellerin de dahil edildiği, kapsayıcı bir yönetim yapısı,

Katılımcı bir süreç sonrasında oluşturulmuş güçlü bir strateji,

Strateji ile uyumlu hedeflerin belirlenmesi ve şirketin her kademesine yayılacak şekilde takip edilmesi,

Güçlü bir finansal yapı ve raporlama altyapısına sahip olunması,

Ar-Ge ve inovasyona yatırım yapılması,

Kurum değerlerine, çalışan deneyimine ve şirket kültürüne önem verilmesi,

Topluma geri verme bilincinin gelişmiş olması.

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