“Türkiye’nin en iyi işi” başladı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
İHA
01.08.2018 - 17:11, Son Güncelleme:

“Türkiye’nin en iyi işi” başladı

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Ortaca Belediyesince, Dalyan ve Sarıgerme destinasyonunu tanıtabilmek için organize edilen “Türkiye’nin En İyi İşi” başladı.

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  • Türkiyenin en iyi işini o yapıyor... Bugün başladı
  • Türkiyenin en iyi işini o yapıyor... Bugün başladı
  • Türkiyenin en iyi işini o yapıyor... Bugün başladı
  • Türkiyenin en iyi işini o yapıyor... Bugün başladı
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27 ülkeden başvuran 8 bin 235 kişi arasından profesyonel turist olarak seçilen Efe Tanay, sabah saatlerinde, projenin yürütücülüğünü üstlenen reklam ajansı yetkilileri ile Dalyan Mahallesindeki iskeleye geldi.

Dalyan Kanalı’nda tekne turu yapan Tanay, tarihi kaya mezarları manzarası önünde bol bol fotoğraf çektirdi. Ardından, Caretta Carettaları ile ünlü İztuzu Plajı’nda denize girdi. Gördüklerini cep telefonu ile fotoğraflayan Tanay’ı yerli ve yabancı turistlerde ilgiyle izledi.

İztuzu’nun ardından Delikli Ada, Alagöl ve Köyceğiz Gölünü görme fırsatı bulan profesyonel turist Tanay, bölgenin doğasına hayran kaldığını söyledi.

Projeyi, Dalyan ve çevresinin tanıtımı için iyi bir fırsat olarak gördüklerini dile getiren Efe Tanay, “bestjobinturkey sosyal medya hesaplarımızdan bölgenin güzelliklerini takipçilerimiz ile paylaşacağız. Ayrıca, Dalyan’ın ne kadar eğlence, aktivite dolu olduğunu göstereceğiz. El değmemiş, dünya çapında ödül almış plajlarını, Caretta Carettalarını, kaya mezarlarını ve birçok farklı yönünü paylaşacağız.” diye konuştu.

“Türkiye’nin en iyi işi” başladı

Farklı coğrafyalarda, farklı aktivitelere katıldığını anlatan Tanay; “Bu proje beni çok heyecanlandırdı. İzlediklerinde çok büyük sürprizlerle karşılaşacakları aktiviteler yapacağız. Şimdi içerisinde bulunan o ‘şanslı kişi’ olarak bu projenin neden Türkiye’nin en iyi işi olarak adlandırıldığını gayet iyi anlayabiliyorum.” dedi.

Bölge insanın kendisini çok sıcak karşıladığını vurgulayan Tanay, sözlerini şöyle sürdürdü; “Bölgenin doğası çok iyi korunmuş. Diğer turistik yerlere göre gerçekten el değmemiş bir yer burası. Dolayısıyla da çok büyük ilgiyi hak ediyor, zamanla bu ilgiyi görecektir Dalyan. Bizde bu ilginin büyümesinde, oluşmasında ciddi rol oynayacağımıza inanıyoruz.”

Tanay, “Türkiye’nin En İyi İşi” projesi kapsamında, 31 Ağustos’a kadar Dalyan ve Sarıgerme bölgesini gezerek tatil deneyimlerini ve fotoğraflarını www.bestjobinturkey.com sitesi ile projenin Instagram, Facebook, Youtube gibi sosyal medya hesaplarında paylaşacak. Tanay, proje sonunda 30 bin lira ücret alacak.

“Türkiye’nin en iyi işi” başladı

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