Türkiye’nin en değerlisi Ziraat
Araştırma şirketi Brand Finance’in dünyanın en değerli 500 banka markası sıralamasında 79.8 milyar dolar değeriyle Çinli ICBC zirvedeki yerini korurken Türkiye’nin en değerli bankası Ziraat Bankası oldu.
Ziraat Bankası, birinciliği Akbank’tan devraldı. AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, Çin bankalarının toplam marka değeri yüzde 28 artış ile 407 milyar dolara erişirken, ABD banka markalarının toplam değerini 100 milyar dolar aştı. Dünyanın en değerli 500 banka markası sıralamasında ilk 4 sıraya Çinli bankalar yerleşirken, geçen senenin şampiyonu Çinli ICBC değerini yüzde 35 artırarak 79.8 milyar dolar değeriyle zirvedeki yerini korudu. ICBC'yi 70 milyar dolarlık değeriyle China Construction Bank, 55 milyar dolarla Agricultural Bank of China, 51 milyar dolarla Bank of China takip etti.
9 TÜRK BANKASI
500 en değerli banka markası listesine giren 9 Türk bankasının tamamı bir önceki yıla göre küresel sıralamada geriledi. Ziraat Bankası geçen yıla göre yüzde 14 artan 1.6 milyar dolarlık marka değeriyle Türkiye’nin en değerli bankası olarak küresel sıralamada 146'ncı sırada yer aldı. Banka, geçen yıl listenin 140'ıncı sırasında bulunuyordu. Ziraat Bankası’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: “2019 yılında marka değerini 208 milyon dolar artırarak 1 milyar 432 milyon dolardan 1 milyar 640 milyon dolara çıkaran Ziraat Bankası 2017 ve 2018 yıllarında olduğu gibi yine marka değerini en fazla artıran Türk bankası oldu. Ziraat Bankası’nın başlattığı ve başarıyla yönettiği verimlilik esaslı değişim projesi bankanın bilanço içi ve dışı tüm rakamlarında sektör ortalaması üzerinde iyileştirme sağlarken bankanın marka algısına da katkılar sağlamaya devam ediyor. Dünyada 18 ülke ve 100 noktada faaliyetlerine devam eden Ziraat’in son yıllarda uluslararası düzeyde elde ettiği başarılar izlenen stratejinin doğruluğunu bir kez daha teyit etmektedir. Ziraat Bankası ülkemizin en büyük finans kuruluşu olarak etkinlik ve verimlilik odaklı çalışmalarıyla müşterilerine ve ülkemiz ekonomisine uzun soluklu katkılar sağlamaya devam edecektir.”
SIRALAMADA KUR ETKİSİ
BRAND Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, kurun olumsuz etkileri sonucu Türk banka marka değerlerinin küresel sıralamada gerilemesinin olağan karşılanması gerektiğini ifade etti. Türk bankacılığının, faaliyetlerini sadece Türkiye ile sınırlı kılmayarak büyüme fırsatlarını artırabileceğini belirten İlgüner, bu sayede risklerini de azaltabileceklerini vurguladı.
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