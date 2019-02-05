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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
05.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Türkiye’nin en değerlisi Ziraat

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Türkiye’nin en değerlisi Ziraat

Araştırma şirketi Brand Finance’in dünyanın en değerli 500 banka markası sıralamasında 79.8 milyar dolar değeriyle Çinli ICBC zirvedeki yerini korurken Türkiye’nin en değerli bankası Ziraat Bankası oldu.

Ziraat Bankası, birinciliği Akbank’tan devraldı. AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, Çin bankalarının toplam marka değeri yüzde 28 artış ile 407 milyar dolara erişirken, ABD banka markalarının toplam değerini 100 milyar dolar aştı. Dünyanın en değerli 500 banka markası sıralamasında ilk 4 sıraya Çinli bankalar yerleşirken, geçen senenin şampiyonu Çinli ICBC değerini yüzde 35 artırarak 79.8 milyar dolar değeriyle zirvedeki yerini korudu. ICBC'yi 70 milyar dolarlık değeriyle China Construction Bank, 55 milyar dolarla Agricultural Bank of China, 51 milyar dolarla Bank of China takip etti.

9 TÜRK BANKASI

500 en değerli banka markası listesine giren 9 Türk bankasının tamamı bir önceki yıla göre küresel sıralamada geriledi. Ziraat Bankası geçen yıla göre yüzde 14 artan 1.6 milyar dolarlık marka değeriyle Türkiye’nin en değerli bankası olarak küresel sıralamada 146'ncı sırada yer aldı. Banka, geçen yıl listenin 140'ıncı sırasında bulunuyordu. Ziraat Bankası’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: “2019 yılında marka değerini 208 milyon dolar artırarak 1 milyar 432 milyon dolardan 1 milyar 640 milyon dolara çıkaran Ziraat Bankası 2017 ve 2018 yıllarında olduğu gibi yine marka değerini en fazla artıran Türk bankası oldu. Ziraat Bankası’nın başlattığı ve başarıyla yönettiği verimlilik esaslı değişim projesi bankanın bilanço içi ve dışı tüm rakamlarında sektör ortalaması üzerinde iyileştirme sağlarken bankanın marka algısına da katkılar sağlamaya devam ediyor. Dünyada 18 ülke ve 100 noktada faaliyetlerine devam eden Ziraat’in son yıllarda uluslararası düzeyde elde ettiği başarılar izlenen stratejinin doğruluğunu bir kez daha teyit etmektedir. Ziraat Bankası ülkemizin en büyük finans kuruluşu olarak etkinlik ve verimlilik odaklı çalışmalarıyla müşterilerine ve ülkemiz ekonomisine uzun soluklu katkılar sağlamaya devam edecektir.”

SIRALAMADA KUR ETKİSİ

BRAND Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, kurun olumsuz etkileri sonucu Türk banka marka değerlerinin küresel sıralamada gerilemesinin olağan karşılanması gerektiğini ifade etti. Türk bankacılığının, faaliyetlerini sadece Türkiye ile sınırlı kılmayarak büyüme fırsatlarını artırabileceğini belirten İlgüner, bu sayede risklerini de azaltabileceklerini vurguladı.

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