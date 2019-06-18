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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
18.06.2019 - 10:14, Son Güncelleme:

Türkiye'nin en büyük projesi... Kurban Bayramı öncesi hizmete açılacak!

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Türkiye'nin en büyük projesi... Kurban Bayramı öncesi hizmete açılacak!

Kamu ile özel sektör ortaklığı ile gerçekleştirilen ve 10 milyar dolarlık yatırımla Türkiye Cumhuriyetinin en büyük otoyol projesi olan İstanbul- Bursa - İzmir otoyolu kurban bayramı öncesinde hizmete açılacak. İstanbul ile İzmir arasını 3,5 saate düşürecek proje ile yılda 650 milyon dolar tasarruf edilmesi bekleniyor.

İstanbul ile İzmir arasını 3,5 saate düşürecek ve 10 milyar dolarlık yatırımla Türkiye'nin en büyük projesi olan İstanbul İzmir otobanında sona gelindi. 29 Ekim'de açılması planlanan dev proje, çalışmaların beklenenden önce tamamlanmasıyla Kurban Bayramı öncesi 8 Ağustos'ta açılacak. Ak Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, otoyol inşaatındaki son durumu yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Esgin, "Artık sona yakın olduğumuzu gördük. Çalışmalar 2011 yılında başlamıştı. 2020 yılında bitmesi planlanıyordu. Şu anda inşaat yüzde 94 oranına geldi. 1,5 ay içerisinde otoyolumuzun tamamı açılmış olur" dedi. İhlas Haber Ajansı ekipleri de devasa sanat eserlerinin olduğu otobanı havadan görüntüledi.

Türkiyenin en büyük projesi... Kurban Bayramı öncesi hizmete açılacak
Kamu ile özel sektör ortaklığı ile gerçekleştirilen Türkiye Cumhuriyetinin en büyük otoyol projesi İstanbul-Bursa-İzmir otoyolunda çalışmalar son hızıyla sürüyor. Daha önce 29 Ekim 2019'da hizmete açılması planlanan 426 kilometrelik yolun, Kurban Bayramı öncesinde hizmete girmesi planlanıyor. Otoyol kurban bayramı öncesinde açıldığı takdirde, İzmir yolundaki sıkışıklığı ortadan kaldıracak. Tamamlandığında 9 saatlik İstanbul-İzmir arasını 3,5 saate düşürecek otoyolun maliyeti ise, kamulaştırma bedelleriyle birlikte 10 milyar dolar.
Türkiyenin en büyük projesi... Kurban Bayramı öncesi hizmete açılacak
“201 KİLOMETRE OTOYOL VE 33 KİLOMETRELİK BAĞLANTI YOLU HİZMETE AÇILDI”

İstanbul-Bursa-İzmir otoyolu, yap-işlet-devret projesi 384 kilometre otoyol ve 42 kilometre bağlantı yollarıyla toplam 426 kilometre uzunluğunda. Bu zamana kadar toplamda 201 kilometre otoyol ve 33 kilometrelik bağlantı yolu hizmete açıldı. Bursa Batı Kavşağı-Balıkesir Kuzey arasındaki 97 kilometrelik otoyol, 3.4 kilometrelik bağlantı yolu ve Balıkesir Kuzey Kavşağı ile Akhisar Kavşağı arasındaki 87 kilometrelik otoyol ile 5.6 kilometrelik bağlantı yolu ise bayrama kadar tamamlanması planlanıyor.

Türkiyenin en büyük projesi... Kurban Bayramı öncesi hizmete açılacak
“36 VİYADÜĞÜN 32’Sİ TAMAMLANDI”

Ülke genelindeki otoyollar üzerine en uzun tüneli olan Orhangazi tüneli ile Selçukgazi ve Belkahve tünelleri hizmete girdi. Ayrıca otoyol üzerinde bulunan 36 viyadüğün 32’si tamamlandı. Kalan 4 viyadükte ise çalışmalar sürüyor. Proje kapsamında yer alan Osmangazi Köprüsü, 2 bin 682 metre uzunluğu, 252 metre kule yüksekliği, bin 550 metre orta açıklığı, 566 metre yan açıklığı ile dünyanın en uzun 4. asma köprüsü olma özelliğine sahip. 

Türkiyenin en büyük projesi... Kurban Bayramı öncesi hizmete açılacak
Ancak, mermi başlıklarıyla birlikte 333 metre kule yüksekliğine sahip Çanakkale Köprüsü’nün tamamlanıp, dünyanın en uzun asma köprüsü özelliğini kazanmasıyla birlikte, Osmangazi Köprüsü sıralamada beşinciliğe düşecek.
Türkiyenin en büyük projesi... Kurban Bayramı öncesi hizmete açılacak
“OTOYOLUN SON DURUMU YÜZDE 94’LERE GELDİ”

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, otoyoldaki çalışmaları yerinde inceledi. Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bölge Müdürü Sezgin Küçükbekir ile birlikte Karacabey’e kadar incelemede bulunan Esgin, çalışmalar hakkında bilgi aldı. “İstanbul-Bursa-İzmir otoyolu, Türkiye Cumhuriyeti’nin yakın tarihteki en büyük projelerinden biri” diyen Esgin, “Artık sona yakın olduğumuzu gördük. 

Türkiyenin en büyük projesi... Kurban Bayramı öncesi hizmete açılacak
İstanbul ile İzmir’i entegre edecek bu proje Bursa’yı da kavşak noktası haline getiriyor. İstanbul ile Bursa arasındaki bu yol 2 yıl önce bitmişti. Burada kentin ticareti, ekonomisi, turizmi, hatta tarımı bu yönde olumlu bir etkilenmesi söz konusu oldu. İstanbul ile Bursa bir entegrasyon süreci içerisine girdi. İstanbul ile İzmir yaklaşık 426 kilometrelik bağlantı yolları ile birlikte çok önemli bir mesafe. Osmangazi Köprüsünü de içerisine alan proje çok önemli. 
Türkiyenin en büyük projesi... Kurban Bayramı öncesi hizmete açılacak
Çalışmalar, 2011 yılında başlamıştı. 2020’de bitmesi planlanan otoyolla ilgili 2019 yılı cumhuriyet bayramı ile ilgili umudumuzu paylaşmıştık. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda İçişleri Bakanımız ile çalışmalar yaptık. Bayramda yoğunluk çoktu. Bursa ile Karacabey arasında İzmir ile Çanakkale’nin trafik yükü beraber olduğu için inanılmaz bir yoğunluk söz konusu oluyor. Bu bağlamda kurban bayramına yetiştirilir mi diye bir çaba var. Ekipler, bu anlamda yoğun çalışıyor. Viyadükler ve inşaatların yapım aşamasında yolun son durumu yüzde 94’lere geldi. Bir buçuk ay içerisinde otoyolumuzun tamamı açılmış olur” diye konuştu.
Türkiyenin en büyük projesi... Kurban Bayramı öncesi hizmete açılacak
Esgin, finansman maliyetleriyle birlikte Cumhuriyet tarihinin önemli projesi 10 milyar dolara mal olacağını ifade ederek, “Bunun yanı sıra yap-işlet-devret modeliyle yapılan proje. Türkiye son 17 yılda çok önemli dünya projelerini hayata geçirdi. Bunların hepsi başarı öyküsü” şeklinde konuştu.

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