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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
06.06.2019 - 11:25, Son Güncelleme:

Türkiye'nin en büyüğü... İlk günden 125 bin ziyaret etti

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Türkiye'nin en büyüğü... İlk günden 125 bin ziyaret etti

Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın üçüncü, dünyanın ise dördüncü büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, Ramazan Bayramı nedeniyle ziyaretçi akınına uğradı. Hayvanat bahçesini bayramın birinci gününde 125 bin kişi ziyaret etti.

9 günlük bayram tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlar Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne akın etti. 300 türden 7 bin kadar hayvana ev sahipliği yapan Gaziantep Hayvanat Bahçesi bayramda da büyük ilgi gördü.

Adana’dan Gaziantep'e gelen ziyaretçi, “İlk defa geldik. Çok büyük bir yer. Çok temiz ve yoğunluk çok fazla” dedi.

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ni bayramın birinci gününde 125 bin kişinin ziyaret ettiğini ifade eden Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, “Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne 9 günlük bayram tatili boyunca Gaziantep’ten, çevre illerden, ülkelerden ziyaretçiler gelmeye başladı. Bayramın birinci günü yaklaşık 125 bin kişiyi ağırladık. 9 günlük bayram boyunca 1 milyon kişinin gelmesini hedefliyoruz. İnşallah Gaziantep Hayvanat Bahçesinde kelebekler, safari parkımız, akvaryumlarımız, fok gösterilerimiz ve zooloji müzemiz insanların büyük ilgisini çekmektedir. Gaziantep Hayvanat Bahçesi herkesin gelip görmesi gerektiği Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın üçüncü ve dünyanın dördüncü en büyük hayvanat bahçesidir. Ayrıca Avrupa’da doğurganlık oranı en yüksek hayvanat bahçelerinden bir tanesidir” diye konuştu.

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