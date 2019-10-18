Türkiye'nin en büyüğü... 26 Ekim'de tamamlanacak

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTürkiye'nin en büyüğü... 26 Ekim'de tamamlanacak
GeriEkonomi Türkiye'nin en büyüğü... 26 Ekim'de tamamlanacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
18.10.2019 - 17:33, Son Güncelleme:

Türkiye'nin en büyüğü... 26 Ekim'de tamamlanacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türkiye'nin en büyüğü... 26 Ekim'de tamamlanacak

Atatürk Üniversitesi Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM) bünyesinde hizmet verecek olan ve 7 yıl önce Erzurum'daki 3170 rakımlı Konaklı Karakaya Tepeleri'nde yapımına başlanan Doğu Anadolu Gözlemevinin (DAG) cazibe merkezi haline geldiği bildirildi.

Atatürk Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, Türkiye'nin 2023 vizyon projelerinden olmasının yanı sıra Avrupa'nın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük çaplı ve ilk kırmızı ötesi teleskobuna sahip olacak DAG'ın hizmete girmesi için yürütülen çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği belirtildi.

Türkiyenin en büyüğü... 26 Ekimde tamamlanacak
Üniversite heyetinin DAG'da kullanılacak teleskobun son testlerinin yapıldığını İtalya'nın Lecco kentine gittiği aktarılan açıklamada, teleskobun testlerinin başarılı geçtiği ve 26 Ekim'de tamamlanacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, DAG'ın bilim dünyası açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Türkiyenin en büyüğü... 26 Ekimde tamamlanacak
DAG ile ileride yapılacak birçok projenin şimdiden hazır olduğunu vurgulayan Çomaklı, şu bilgileri paylaştı:
"Üniversite heyeti, test ve çalışmaları yerinde görmek için İtalya'ya gitti ve bizlere sürekli bilgi paylaşımında bulundu. DAG üniversite sınırlarının çok ötesinde bir projedir. Kurulacak ulusal ve uluslararası ortaklıklarla çalışma alanımızı genişleteceğiz. DAG şimdiden cazibe merkezi haline geldi. Şu an birçok kurum ve kuruluş ortak çalışmalar yapmak üzere kapımızı çalıyor. Testlerin ardından en kısa zamanda teleskobumuzu da gözlemevine monte ederek ilk ışığı alacağız."
Türkiyenin en büyüğü... 26 Ekimde tamamlanacak
ATASAM Müdürü ve DAG Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Cahit Yeşilyaprak ise DAG'ın üniversitenin öncelikli alanlarından olduğunu ve teleskobun testleri için İtalya'da bulunduğunu ifade etti.

Testlerin başarılı geçtiğini bildiren Yeşilyaprak, şunları aktardı:
"DAG'ın özellikle teleskop test programı ve süreci, hafta sonları dahil her gün 08.00 ile 23.00 saatleri arasında Lecco'da bulunan tesislerde Atatürk Üniversitesi bünyesindeki ATASAM ve DAG teknik ekibi ile AMOS (Belçika) ve EIE (İtalya) teknik ekiplerince gerçekleştiriliyor. Testlerde, malzeme, mekanik, elektrik, elektronik, hareket, titreşim, alıcı, yazılım, kontrol sistemi, takip, ısı gibi fonksiyon ve performans testleri farklı senaryolar ve opsiyonlarla defalarca hassas bir şekilde ölçülüyor. Teleskop, testlerin ardından bulunduğu fabrikadan sökülüp özenle paketlenerek Erzurum'a getirilecektir." 

Türkiyenin en büyüğü... 26 Ekimde tamamlanacak

 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle