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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
AA
09.01.2019 - 11:56, Son Güncelleme:

Türkiye'nin elektrik tüketimi geçen yıl yüzde 0,75 arttı

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Türkiye'nin elektrik tüketimi geçen yıl yüzde 0,75 arttı

Türkiye'nin elektrik tüketimi geçen yıl önceki yıla göre yüzde 0,75 artarak 292 milyar 171 milyon 619 bin kilovatsaat oldu. Elektrik üretimi de yıllık yüzde 1,11 artışla 293 milyar 779 milyon 208 bin kilovatsaat olarak kayıtlara geçti.

TÜRKİYE'de 2017'de 289 milyar 975 milyon 177 bin kilovatsaat elektrik tüketilirken, bu rakam 2018'de yüzde 0,75 artışla 292 milyar 171 milyon 619 bin kilovatsaate yükseldi.

AA muhabirinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, geçen yıl ülkenin elektrik tüketimi bir önceki yıla göre artış gösterdi.     

Türkiye'de 2017'de 289 milyar 975 milyon 177 bin kilovatsaat elektrik tüketilirken, bu rakam 2018'de yüzde 0,75 artarak 292 milyar 171 milyon 619 bin kilovatsaate yükseldi.     

Geçen yıl en çok elektriğin tüketildiği ay 28 milyar 265 milyon 839 bin kilovatsaatle temmuz oldu. En düşük tüketim ise 22 milyar 667 milyon 309 bin kilovatsaatle ekim ayında gerçekleşti.     

Türkiye'nin elektrik üretimi de geçen yıl önceki yıla göre yüzde 1,11 artışla 293 milyar 779 milyon 208 bin kilovatsaat olarak gerçekleşti. Üretim 2017'de 290 milyar 546 milyon 214 bin kilovatsaat olarak kayda geçmişti.     

İTHALAT DA İHRACAT DA AZALDI

Türkiye geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 6,86 azalışla 3 milyar 73 milyon 602 bin kilovatsaat elektrik ihraç etti. Bu rakam 2017'de 3 milyar 300 milyon 95 bin kilovatsaat düzeyindeydi.     

Elektrik ithalatı da geçen yıl önceki yıla kıyasla yüzde 9,64 azalarak 2 milyar 729 milyon 59 bin kilovatsaatten 2 milyar 466 milyon 8 bin kilovatsaate geriledi.     

GÜNEŞ VE RÜZGARDA YEKA'LARA DEVAM

Bu arada, Türkiye'de geçen yıl için üretimde kaynakların payı netleşmezken, 2017'de elektrik üretiminde en büyük pay yüzde 37 ile doğal gazın oldu. Bunu yüzde 33 ile kömür ve yüzde 20 ile hidrolelektrik enerji izledi.     

Söz konusu dönemde, kaynaklar içinde rüzgarın payı yüzde 6, jeotermal enerji ve diğer kaynakların payı ise yüzde 4 olarak gerçekleşirken, geçen yıl Türkiye, elektrik üretiminde yenilenebilir ve yerli enerjinin payını artırmak için çalışmalarına hız verdi.     

Bu kapsamda, bin megavatlık rüzgar enerjisi için Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesi önceki yıl ağustos ayında yapılmış, Kalyon-Siemens-Türkerler konsorsiyumu kilovatsaat başına 3,48 dolar/cent ile en iyi teklifin sahibi olmuştu.     

Ayrıca YEKA ikinci rüzgar projesi (YEKA RES-2) için kasımda duyurulan koşullara göre, her biri 250'şer megavat olmak üzere Balıkesir, Çanakkale, Aydın ve Muğla'daki bağlantı bölgelerinde kurulacak rüzgar enerjisi santrali ihaleleri için son teklif verme tarihi 7 Mart 2019 olarak açıklandı.     

Güneş enerjisinde de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bin megavatlık Karapınar YEKA güneş enerjisi santrali ve 500 megavat kapasiteli entegre panel üretim fabrikası ile Ar-Ge tesisi kurulumu için Mart 2017'de açtığı ihaleyi Kalyon Holding ve Güney Koreli Hanwha Q-Cells ortak girişimi kazanmıştı. Ortak girişim grubu, 15 yıl alım garantisi sağlanan ihalede, kilovatsaat başına 6,99 dolar/cent ile en iyi teklifi vermişti.     

YEKA-2 GES için de son başvuru tarihi 31 Ocak 2019 olarak açıklanmıştı. Bu yarışma kapsamında kurulacak güneş enerjisi santrallerinin toplam bağlantı kapasitesi bin megavat olacak. Bunun 500 megavatı Şanlıurfa-Viranşehir'de, 200 megavatı Hatay-Erzin'de ve 300 megavatı ise Niğde-Bor'da kurulacak.     

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