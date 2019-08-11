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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
11.08.2019 - 12:53, Son Güncelleme:

Türkiye'nin elektrik ithalatı faturası azaldı

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Türkiye'nin elektrik ithalatı faturası azaldı

Türkiye'nin elektrik ithalatı faturası yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 55,1 azalarak 13 milyon 531 bin 87 dolara geriledi. Bu dönemde en fazla elektrik ithalatı 78 milyon 630 bin kilovatsaatle haziran ayında yapıldı.

Türkiye'nin elektrik ithalatı faturası yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55,1 azalarak 13 milyon 531 bin 87 dolara geriledi.

Türkiye'de son dönemde elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına ağırlık verilmesi, elektrik ithalatı faturasının azalmasında etkili oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, yılın ilk yarısında üretilen elektrikte yerli ve yenilenebilir kaynakların payı yüzde 66,22 olarak kayıtlara geçti.

AA muhabirinin dış ticaret istatistiklerinden yaptığı derlemeye göre, geçen yıl ocak-haziran döneminde Yunanistan, Çekya, Bulgaristan, Azerbaycan ve Gürcistan'dan toplam 780 milyon 865 bin kilovatsaat elektrik alındı. Bu yılın ilk altı aylık döneminde ise söz konusu 5 ülkelerden alınan elektrik miktarı yüzde 57,4 azalarak 332 milyon 119 bin kilovatsaate geriledi.

Geçen yıl ocak-haziran döneminde elektrik ithalatına 30 milyon 167 bin dolar ödenirken, bu yılın aynı döneminde bu rakam yüzde 55,1 azalışla 13 milyon 531 bin dolara geriledi. Böylece, 16 milyon 636 bin dolar yurtta kaldı.

Bu dönemde en fazla elektrik ithalatı haziran ayında yapıldı. Haziranda, Yunanistan, Bulgaristan ve Gürcistan'dan 78 milyon 630 bin kilovatsaatlik elektrik ithal edildi. Bu miktar için 2 milyon 471 bin dolar ödendi.

EN FAZLA ELEKTRİK BULGARİSTAN'DAN ALINDI

Bu yılın ilk altı aylık döneminde en fazla elektrik ithalatı yapılan ülke Bulgaristan oldu. Söz konusu dönemde Bulgaristan'dan ithal edilen elektrik miktarı 232 milyon 342 bin kilovatsaate ulaştı. Karşılığında bu ülkeye 9 milyon 958 bin dolar ödeme yapıldı. Bulgaristan'ı Gürcistan, Azerbaycan, Yunanistan ve Çekya takip etti.

Gürcistan'dan alınan elektriğin miktarı, 12 milyon 689 bin kilovatsaat azalarak 69 milyon 739 bin kilovatsaate düştü. Bu ithalat için Gürcistan'a 2 milyon 95 bin dolar ödendi.  Söz konusu dönemde, Azerbaycan'dan 23 milyon 498 bin, Yunanistan'dan 6 milyon 246 bin ve Çekya'dan 294 bin kilovatsaat elektrik alındı. Bunlar için Azerbaycan'a 1 milyon 198 bin dolar, Yunanistan'a 265 bin dolar, Çekya'ya ise 12 bin dolar ödeme yapıldı. 

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