Türkiye'nin e-tarım stratejisi belirlenecek

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTürkiye'nin e-tarım stratejisi belirlenecek
GeriEkonomi Türkiye'nin e-tarım stratejisi belirlenecek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
05.11.2019 - 13:27, Son Güncelleme:

Türkiye'nin e-tarım stratejisi belirlenecek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türkiye'nin e-tarım stratejisi belirlenecek

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle Ulusal E-Tarım Stratejisinin Desteklenmesi Projesi hayata geçirildi.

FAO'dan yapılan açıklamaya göre, Ulusal E-Tarım Stratejisinin Desteklenmesi Projesi Ankara'da gerçekleştirilen çalıştayla başladı.

FAO Orta Asya Alt Bölge Ofisi Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu, çalıştayda yaptığı konuşmada, teknolojinin tarım sektöründe kullanılmasının önemine değinerek, söz konusu projeyle oluşturulacak ulusal stratejinin tarım sektörüne önemli fayda sağlayacağını aktardı.

Çalıştay, e-tarım kapsamında kamusal alanda dijitalleşme, özel sektör ve kooperatiflerde e-tarım uygulamaları ve Ar-Ge konusundaki panellerle devam etti. Söz konusu projeyle, Türkiye'nin ulusal e-tarım stratejisinin şekillendirilmesi, tarımda bilgi ve iletişim teknolojilerinin mevcut kullanımının belirlenmesi, Türkiye'nin e-tarıma ilişkin farkındalık ve kapasitesinin artırılması konusunda destek sağlanması amaçlanıyor.

E-TARIMIN KAPSAMI

E-tarım; tarım, balıkçılık, ormancılık, hayvancılık gibi alanlarda dijital teknolojiler dahil olmak üzere, bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılması konusunda yenilikçi yöntemlerin tasarlanmasını, geliştirilmesini ve uygulanmasını kapsıyor. Bu kapsamda, geçimini tarımla sağlayan kişilerin, mümkün olan en iyi kararları almasına, mevcut kaynakları verimli ve sürdürülebilir şekilde kullanmasına yardımcı olacak bilgilere erişimi artırılabilecek. E-tarım için faydalanılabilecek bilgi ve iletişim teknolojileri arasında cihazlar, ağlar, hizmetler ve uygulamalar bulunuyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle