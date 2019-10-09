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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
09.10.2019 - 14:40, Son Güncelleme:

Türkiye'nin dört bir yanından akın ediyorlar! Tonlarca satın alıyorlar

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Zonguldak Alaplı'da orman köylülerince toplanarak, pazarda satışa sunulan ve 'Alaplı kuzusu' denilen kestanenin ünü, yurt geneline yayıldı. Türkiye'nin dört bir yanından kente gelen kestaneciler, Çarşamba sabahı kurulan yol kenar pazarında sıkı pazarlıklar sonucu ürünleri satın alıyor.

Zonguldak Alaplı İlçesinde Kılburnu mevkisinde 'sabah erken saatlerinde yol kenarlarında Kestane Pazarı'nın kurulmasıyla ilçede 'Alaplı kuzusu' denilen kestanenin ünü, yurt geneline yayıldı. Orman köylülerinin toplayarak, pazarda satışa sunduğu kestaneleri almak isteyenler, İstanbul ve Bursa illerinden geliyorlar.

Türkiyenin dört bir yanından akın ediyorlar Tonlarca satın alıyorlar
Alaplı Orman bölgelerinden toplanan kestanesinin zarının ince olduğunu belirten satıcılar, diğer illerdeki toplanan ürünlerden daha çok tercih edildiğini söyledi. Alaplı ve Yığılca Ormanları arasında toplanan kestane sezonu olan Ekim ve Kasım aylarında 20 ton satış yapıldığı belirtildi. Kestane pazarı sabah saat 06.00 dan itibaren kurulmaya başlıyor ve 08.00 kadar alıcılar pazardan ürün alıyorlar.
Türkiyenin dört bir yanından akın ediyorlar Tonlarca satın alıyorlar
Kestane satıcısı Ali Uygun, "Bu bölgenin kestanesi çok meşhur olduğunu ve çok kaliteli olduğunu söyledi. Baş, kestanenin köylülerin etkili bir geçim kaynağı olduğunu vurgulayarak, kestane pazarında haftada 2 ila 3 ton arasında satış yapıldığını kaydetti. Bursa'dan İstanbul'dan, çeşitli illerden kestane almaya gelenler var. Bizim ilçelerimizden kestane buraya geliyor ve buluşup pazarlık yapıyorlar. Herkes bu bölgenin kestanesini tercih ediyor" diye konuştu.
Türkiyenin dört bir yanından akın ediyorlar Tonlarca satın alıyorlar
"BU KESTANE KIŞIN İLAÇ"

Kocaali'de kestane işi yapan Zafer Sarı ise "Batı Karadeniz Bölgesi'nin en meşhur pazarı burada kuruluyor. Alaplı kestanesi kuzu kestane. Buranın kestaneleri farklı, kestanesi ufak olduğu için lezzetine doyulmuyor. Bu kestanenin zarı yok. Bursa kestanesinde zar olur, bunda olmaz" dedi.

Türkiyenin dört bir yanından akın ediyorlar Tonlarca satın alıyorlar
Ahmet Meşe ise Ankara'dan Alaplı'ya geldiğini ifade ederek, "Ankara'dan buraya geliyoruz. Sadece sezonluk, bu kestane işini yapıyorum. Buranın kestanesini tercih etmemizin sebebi kuzu kestane olması. Bizim İç Anadolu bölgesinin en çok tercih ettiği kestane türü budur. Kestane, Bursa, Kütahya ve İzmir tarafında da var ama bu bölgenin kestanesi daha çok seviliyor. Bu kestane şekerli olur. Halk bu kestaneyi daha çok tutar. Alaplı bölgenin ikinci en büyük pazarı ve kestane almak için Türkiye'nin dört bir yanından alıcı gelir" ifadelerini kullandı.
Türkiyenin dört bir yanından akın ediyorlar Tonlarca satın alıyorlar

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