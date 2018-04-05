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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
05.04.2018 - 15:34, Son Güncelleme:

“Türkiye’nin değeri her geçen gün hızla artıyor”

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“Türkiye’nin değeri her geçen gün hızla artıyor”

JLT MEA (Ortadoğu ve Afrika) Bölgesi Başkanı Peregrine Towneley, Türkiye’nin bir şanslar ülkesi olduğunu belirterek, “Türkiye sofistike nüfusuyla değeri her geçen gün hızla artan bir ülke. Söylendiği gibi “doğu ve batı arasındaki köprü” tanımlaması kesinlikle doğru” dedi.

Dünyanın önde gelen sigorta ve reasürans brokeri Jardine Lloyd Thompson(JLT) MEA Bölgesi Başkanı Peregrine Towneley, Türkiye ekonomisinin dünyadaki değerinin hızla artığını belirterek, yatırım yaptıkları günden bugüne gösterdikleri performansın grup tarafından dikkatle ve memnuniyetle takip edildiğini ve yeni fırsatlar gözlediklerini söyledi.

Jardine Lloyd Thompson(JLT) MEA Bölgesi Başkanı Peregrine Towneley, JLT Türkiye CEO’su Servet Gürkan’ın MEA Yönetim Kurulu’na alınması nedeniyle geldiği Türkiye’de sigorta sektörü ve Türkiye ekonomisine yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye’ye 1983 yılından bu yana farklı nedenlerle birçok kez geldiğinin altını çizen Peregrine Towneley, “Görüşlerim yıllar içinde değişti ve gelişti. Daha olgun olarak bakabiliyorum. Ancak, tam olarak da olgun değil, çünkü konulara biraz toy bir şekilde bakabilmeniz konu hakkında daha ilgili ve heyecanlı olmanıza olanak sağlıyor. Diğer şekilde çok sorgulayıcı olabiliyorsunuz. Türkiye hakkında görüşüm; “burası bir şanslar ülkesi”. Sofistike nüfusuyla dünyada değeri her geçen gün hızla artan bir ülke. Söylendiği gibi, “doğu ve batı arasındaki köprü” tanımlaması kesinlikle doğru. Bir Şirketimin ve benim kişisel görüşlerimiz, Türkiye’nin ekonomisinin dünyadaki öneminin arttığı şeklinde. Özellikle de Orta Avrupa ve Orta Doğu’da lider ülke konumunda.” diye konuştu.

KÜRESEL BÜYÜMENİN ÖNEMLİ BİR PARÇASI
Türkiye’nin bu durumunun dünya genelinde de fark edilmeye başladığına dikkat çeken Towneley sözlerini şöyle sürdürdü: “Dünyadaki en büyük 100 inşaat şirketinin 25’i Türk Şirketi. En büyük 50 şirketten bahsetsek bile Türk şirketlerin değeri azalmıyor. Altyapı, enerji, konut, köprü, metro, havalimanı olsun; Türkiye’de yatırımların arttığını görüyoruz. Bu nedenle Türkiye küresel büyümenin önemli bir parçası.”

JLT olarak Türkiye’ye Latin Amerika’da çok büyük bir büyüme göstermemizin ardından ve Şirketin Asya’daki pozisyonlarını konsolide ederek 2.5 yıl önce yatırım kararı aldıklarını belirten Peregrine Towneley, “Asya’da son derece bilinen JLT, bölgede en çok güvenilen ve saygı duyulan bir markalardan. Bunun yanında; bu bölgelerdeki kadar güçlü olmadığımız dünyanın diğer taraflarına da yatırım yapmaya başladık. Orta Doğu’da daha geniş bir alanda 20-30 yıldır iş yapıyoruz. Artık Grup, bölgeye daha çok odaklanmaya ve bölge için bir strateji geliştirmeye karar verdi. JLT olarak uzun dönemdir tanıdığımız, güvendiğimiz ve iyi tecrübelerimiz olan insanlarla çalışmayı severiz. Şanslıyız ki; Türkiye’de de beraber çalışabildiğimiz Servet Gürkan ve ekibi bulunuyor. Bu ekibin ve JLT’nin görüşü birbiriyle çok benzeşiyor. Bu ekip de uzmanlaşmış, Türk ekonomisine uygun ve büyük hedefleri olan bir oluşum başlatmak istiyordu, biz de bu görüşe katılıyoruz. Türkiye de iş yapmamızın nedeni de bu.”diye konuştu.

FIRSATLARA BAKIYORUZ
“Şunu söyleyebilirim ki; biz normalde yeşil alan (daha önce bir çalışma yapılmamış) işler yapmamaya çalışırız” diyen Towneley sözlerini şöyle sürdürdü: “Sektörde uzun süredir olan şirketlerle çalışmayı tercih ederiz. Ancak, Servet Gürkan’ın bu iş hakkındaki bizimle paralel olan görüşleri, bu şekilde başlamaya karar vermemizi sağladı. Son 2,5 yıldır aldığımız sonuçlar ise bu kararımızın doğru bir karar olduğunu gösteriyor. Onun buradaki tecrübeleri, bağlantıları, teknik uzmanlığı ve pazarlama yetenekleri bizim için çok faydalı oldu. Gelinen durumda da yeni fırsatlara bakıyoruz” diye konuştu.

 

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