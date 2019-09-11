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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hacer BOYACIOĞLU/ANKARA
11.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Türkiye’nin Davos’u için yola çıktılar

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
Türkiye’nin Davos’u için yola çıktılar

Türkiye'nin Davos’u olma hedefiyle çalışmalarına başlanan Ortak Paylaşım Forumu, 11-13 Ekim’de Antalya’da toplanacak.

Organizasyona ev sahipliği yapan Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç, “Türkiye’nin Davos’u olmak istiyoruz. İlk kez Türk-İş, Hak-İş, DİSK konfederasyonları ve bağlı tüm sendikaları ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nı aynı masada toplamak istiyoruz” dedi.

SÖZLEŞMEYE GİRECEK

Forumun ilkinde çalışma hayatını oluşturan kesimler olarak kadınlar, gençler, engelliler, çevre gibi daha önce müzakere masasının dışında kalan konularda bir konsensus arayacaklarını belirten Koç, “Bu konsensus sağlanırsa sözde kalmayacak, 4 konfederasyonun ortak imzası olarak faaliyete geçecek. Hedefimiz uzlaştığımız maddelerin toplu sözleşmelere de girmesi” ifadelerini kullandı. Koç, şöyle devam etti: “Kapsamı ve tarafları bakımında yapacağımız organizasyonla dünyaya örnek olmak istiyoruz. Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu gibi geleneksel hale getirmek istediğimiz forumla, çalışma hayatının taraflarını aynı masa etrafında toplayıp ülke yararına kararlar almayı amaçlıyoruz. Forumun sonunda tüm katılımcıların söz sahibi olduğu bir sonuç bildirgesi yayımlamayı planlıyoruz. En az iki konuda bağlayıcı karar almak istiyoruz, en azından hedefimiz bu. Daha sonraki yıllarda mutlaka mesleki eğitim de gündemimiz olacak. Taraflar arasında iletişim kopukluğunu engellemek ve iletişimi güçlendirmek için bu organizasyonu yapıyoruz.”

FUAT OKTAY DA KATILACAK

Koç, “Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ı davet ettiğimiz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’tan katılım sözünü aldığımız foruma, çalışma hayatının paydaşı olan çok sayıda bürokrat da katılacak. Toplamda 350’den fazla üst düzey katılımcının iştirak edeceği forumumuza, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Genel Direktörü Guy Ryder ile Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) Genel Sekreteri Sharan Burrow’u da davet ettik” diye konuştu.

 

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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