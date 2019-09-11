Türkiye’nin Davos’u için yola çıktılar
Türkiye'nin Davos’u olma hedefiyle çalışmalarına başlanan Ortak Paylaşım Forumu, 11-13 Ekim’de Antalya’da toplanacak.
Organizasyona ev sahipliği yapan Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç, “Türkiye’nin Davos’u olmak istiyoruz. İlk kez Türk-İş, Hak-İş, DİSK konfederasyonları ve bağlı tüm sendikaları ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nı aynı masada toplamak istiyoruz” dedi.
SÖZLEŞMEYE GİRECEK
Forumun ilkinde çalışma hayatını oluşturan kesimler olarak kadınlar, gençler, engelliler, çevre gibi daha önce müzakere masasının dışında kalan konularda bir konsensus arayacaklarını belirten Koç, “Bu konsensus sağlanırsa sözde kalmayacak, 4 konfederasyonun ortak imzası olarak faaliyete geçecek. Hedefimiz uzlaştığımız maddelerin toplu sözleşmelere de girmesi” ifadelerini kullandı. Koç, şöyle devam etti: “Kapsamı ve tarafları bakımında yapacağımız organizasyonla dünyaya örnek olmak istiyoruz. Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu gibi geleneksel hale getirmek istediğimiz forumla, çalışma hayatının taraflarını aynı masa etrafında toplayıp ülke yararına kararlar almayı amaçlıyoruz. Forumun sonunda tüm katılımcıların söz sahibi olduğu bir sonuç bildirgesi yayımlamayı planlıyoruz. En az iki konuda bağlayıcı karar almak istiyoruz, en azından hedefimiz bu. Daha sonraki yıllarda mutlaka mesleki eğitim de gündemimiz olacak. Taraflar arasında iletişim kopukluğunu engellemek ve iletişimi güçlendirmek için bu organizasyonu yapıyoruz.”
FUAT OKTAY DA KATILACAK
Koç, “Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ı davet ettiğimiz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’tan katılım sözünü aldığımız foruma, çalışma hayatının paydaşı olan çok sayıda bürokrat da katılacak. Toplamda 350’den fazla üst düzey katılımcının iştirak edeceği forumumuza, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Genel Direktörü Guy Ryder ile Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) Genel Sekreteri Sharan Burrow’u da davet ettik” diye konuştu.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle