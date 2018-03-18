Türkiye’nin Davos’u için geri sayım...

Türkiye’nin Davos’u olarak da adlandırılan zirvede iki gün boyunca yerli ve yabancı 1200’e yakın katılımcı ağırlanacak. Bu yıl ana teması “Gelecek” olan zirvede sanayiden ticarete, üretimden perakendeye, finanstan eğitime kadar pek çok sektörün nabzı tutulacak, iş dünyasına ve ekonomiye yön verecek gelişmeler konuşulacak.

DEV FONLAR GELİYOR

Zirveye bu yıl gelecek yabancı konuşmacılar arasında, 100 milyar doların üstünde fon yöneten Vision Fund’un CEO’su Rajeev Misra, Centricus’un kurucuları Nizar Al Bassam ve Dalınç Arıburnu gibi liderler yer alıyor. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in de konuşmacı olarak katılacağı Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde Hollanda Sağlık ve Spor Eski Bakanı Ab Klink, Federal Almanya Cumhuriyeti Sağlık Eski Bakanı Daniel Bahr, Hindistan Merkez Bankası Eski Başkanı Dr. Subbarao Duvvuri ve IoT Akıllı Evler Girişimcisi ve Apple’ın ilk çalışanlarından Daniel Kottke gibi isimler yer alacak.

Türk iş dünyasını temsil eden büyük şirketlerin Yönetim Kurulu Başkanları ve üst düzey yöneticilerinin yer aldığı zirveye Almanya, Hırvatistan, Hindistan, Hollanda, Nijerya, Amerika, Suudi Arabistan, Endonezya, Çin, Şili, İngiltere, Danimarka gibi ülkelerden uluslararası katılımlar da gerçekleşecek. Zirvede ayrıca başarılı işlere ve yeniliklere imza atan girişimciler, dikkat çekici konularla ekonomiye yön verecek yenilikleri ve beklentilerini anlatacaklar.

STARTUP YARIŞMASI

ULUDAĞ Ekonomi Zirvesi, bu yıl büyük bir startup yarışmasına da ev sahipliği yapacak. Galata Business Angels ve Endeavor iş birliği ile gerçekleştirilecek yarışmada katılımcılar, girişimlerini Türkiye’nin en büyük melek yatırımcıları ve startup dostu liderlerinin karşısında anlatıp, yatırım çekmeyi ve büyük ödülü almayı hedefleyecekler. Yarışmaya, Türkiye’nin yanı sıra Avrupa, Afrika, Ortadoğu ve bölgelerinden girişimcilerin de katılması bekleniyor. Zirve ile ilgili en güncel bilgileri http://www.uludagekonomizirvesi.org adresinden takip edebilirsiniz.