Türkiye’nin datası Türkiye’de kalacak

YAKLAŞIK 13 yıldan bu yana teknoloji alanında faaliyet gösteren NGN grubu, İstanbul Tuzla’da yer alan “Star of Bosphorus” adlı veri merkezini (data center) hayata geçirdi. Türkiye Yatırım Ajansı’nın projenin fikrinden, tamamlanmasına büyük katkı yaptığı yeni veri merkezi, şirketlere bulut, güvenlik, uygulama yönetimi, felaket kurtarma, yedekleme, veri depolama, barındırma başta olmak üzere birçok alanda uluslararası standartlarda hizmet sağlayacak. İsviçre merkezli ADM Ventures grubunun yönettiği NGN, ‘Star of Bosphorus’u yatırımını önceki akşam iş dünyasından geniş katılımın olduğu İstanbul’da Four Seasons Bosphorus otelinde yaptığı geceyle tanıttı.

KATMA DEĞERİ YÜKSEK

Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (Türkiye Yatırım Ajansı) Arda Ermut, etkinlikte yaptığı konuşmada, veri gibi oldukça önemli ve hassas bir alanda yatırım yapan NGN grubunun Türkiye için stratejik bir yatırıma imza attığını söyledi.

“Veri merkezi yatırımı, bilgi güvenliğinin ve bilginin korunmasının çok önemli olduğu bu dönemde, finans sektörü başta olmak üzere diğer birçok sektör için büyük önem arz ediyor” diyen Ermut, “Bu aynı zamanda yüksek teknoloji içeren bir yatırım. Ajans olarak yatırım çekerken özellikle teknoloji transferi sağlayacak, yüksek katma değerli yatırımlara ve sektörlere öncelik veriyoruz. Dolayısıyla, bu yatırım bizim için çok önemli, çünkü ülke olarak katma değer zincirinde daha üst sıralara çıkmak için bu tarz yatırımların öneminin farkındayız” ifadelerini kullandı.

‘DİJİTAL YARIŞA DEVAM’

Teknoloji alanında Türkiye’ye çok değerli bir yatırım kazandırmanın gururunu yaşadıklarını anlatan NGN Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su İnanç Erol, “Ülkemize değer katmayı, istihdama katkıda bulunmayı, yatırım yapmayı ve yatırım yapılmasına olanak sağlamayı ilke edinmiş bir şirket olarak çok önemli bir adım attık” dedi. Veri merkezi Star of Bosphorus’u 150 milyon dolar düzeyinde bir yatırımla hayata geçirdiklerini anlatan Erol, şöyle devam etti: “Bizim hedefimiz ülkemize salt bir veri merkezi tesisi sunmaktan çok daha ileride. Star of Bosphorus Veri Merkezi sektörümüz için yeni standartlar belirleyecek. NGN olarak, dünyada teknoloji ve bilişim konusundaki gelişmelerin takipçisi değil, öncüsü olmak için kısa zamanda çok yol aldık, bundan sonra da dijitalleşmenin o müthiş hızıyla yarışmaya devam edeceğiz.”

DEPREME KARŞI KORUNAKLI

TEKNOLOJİ iş ortağı Rus CROC olan NGN grubu, başta bankacılık ve finans, üretim, telekomünikasyon, perakende ve kamu olmak üzere birçok sektör için, kurduğu Star of Bosphorus ile yeni standartlar getirecek. Her koşulda yüksek güvenlikli kesintisiz hizmet sağlamayı hedefleyen Star of Bosphorus, Türkiye’de Uptime Enstitüsü Tier III sertifikasına sahip ilk operatör bağımsız ticari veri merkezi olarak dikkat çekiyor. 16 MW toplam gücü ve 5 bin m2’lik beyaz alanda 2 binin üzerinde standart kabinetin işletimini gerçekleştirilebiliyor. Yatırımın lokasyonu (Tuzla) kolay ulaşım, kesintisiz güç temini ve risklere uzaklık gibi önemli konum kriterleri dikkate alınarak seçildi. Star of Bosphorus, İstanbul Tepeören Elektrik Dağıtım Santrali’ne komşu olmasıyla fiziksel birçok riskten de uzak. Açılan veri merkezinde deprem riskini ve etkisini en aza indirmeye yönelik olarak tasarlanmış yapısal sismik izolasyon sistemi bulunuyor. Son 2.500 yıldaki sismik olayların korelasyonu dikkate alınarak depremde operasyonun devamlılığını sağlamak üzere tasarlanan merkez, deprem anında binanın tamamının korunmasını sağlayacak ve yaşanabilecek kesintileri ortadan kaldıracak.