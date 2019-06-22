Türkiye'nin Çin'e kiraz ihracatının önü açıldı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTürkiye'nin Çin'e kiraz ihracatının önü açıldı
GeriEkonomi Türkiye'nin Çin'e kiraz ihracatının önü açıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
22.06.2019 - 16:18, Son Güncelleme:

Türkiye'nin Çin'e kiraz ihracatının önü açıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türkiye'nin Çin'e kiraz ihracatının önü açıldı

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen "1,3 milyar dolarlık Çin kiraz pazarına erişimin önündeki engeller kaldırıldı" dedi.

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, Türkiye ile Çin arasında "Türk Kirazlarının Çin'e İhraç Edilmesine Yönelik Bitki Sağlığı Gereklilikleri Protokolü"nün yürürlüğe girdiğini belirterek, "1,3 milyar dolarlık Çin kiraz pazarına erişimin önündeki engeller kaldırıldı." dedi.

Büyükelçi Önen, AA'ya yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Çin'e kiraz ihracatının önündeki engellerin kaldırıldığını söyledi. 

Türkiye'den Çin'e kiraz ihracatının başlatılması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çin Halk Cumhuriyeti Kalite Denetimi, Kontrol ve Genel İdaresi yetkilileri arasında müzakereleri tamamlanan "Türk Kirazlarının Çin'e İhraç Edilmesine Yönelik Bitki Sağlığı Gereklilikleri Protokolü"nün 15-16 Kasım 2015'te Antalya'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde imzalandığını hatırlatan Önen, söz konusu protokoldeki şartların yerine getirilerek Çin'e kiraz ihracatının önünün açıldığını dile getirdi. 

Protokol kapsamında Türkiye'nin kiraz ihracatında uygulanan 16 günlük soğuk depolama süreci nedeniyle bugüne kadar kayda değer bir ihracatın gerçekleşemediğine dikkati çeken Önen, "Raf ömrü kısa olan kirazda bekleme süresinin uzun olması bu ülkeye kiraz ihracatında en büyük engel olarak Türk girişimcisinin karşısına çıkmıştır." ifadelerini kullandı. 

Önen, Türkiye'nin, 2018'de dünyadan 1,3 milyar dolar değerinde kiraz ithal eden Çin'e, depolama süresinin uzun olması nedeniyle sadece 27 bin dolarlık kiraz ihraç edebildiğini belirtti. 

Çin'in kiraz pazarından daha fazla pay alabilmek için 3 saatlik bir süreci içeren fumigasyon yönteminin kullanılması hususundaki girişimlerin sonuç verdiğini vurgulayan Önen, "Böylece, 2018'de tüm dünyaya 162 milyon dolar değerinde kiraz ihraç eden ülkemiz ihracatçılarının, Çin pazarına erişiminin önündeki engel ortadan kalkmıştır." dedi. 

Önen, iki ülke arasındaki "Türk Kirazlarının Çin'e İhraç Edilmesine Yönelik Bitki Sağlığı Gereklilikleri Protokolü"nün yürürlüğe girdiğine işaret ederek, "1,3 milyar dolarlık Çin kiraz pazarına erişimin önündeki engeller kaldırıldı." değerlendirmesinde bulundu. 

Konuyla ilgili uzun zamandır Çin makamlarına bürokratik girişimlerin yapıldığını ve Çinli ithalatçılara Türk kirazının kalitesini anlatarak süreçte desteklerini talep ettiklerinin altını çizen Önen, bu süreçte Ticaret Bakanlığının organizasyonu ile önemli kiraz ithalatçılarının Türkiye'de üreticiler ve ihracatçılar ile bir araya getirildiğini söyledi. 

ÇİN'İN TARIMSAL ÜRÜN İTHALATI HER YIL YÜZDE 15 ARTIYOR

Önen, Türk ihracatçısının Çin gıda pazarından daha fazla yararlanması için çalışmalara devam ettiklerine işaret ederek, "Kanatlı et, süt ve süt ürünleri, antep fıstığı, su ürünleri, narenciye başta olmak üzere tüm yaş meyve sebze ürünlerinde Çin pazarını ülkemiz ihracatçılarına açmak istiyoruz." diye konuştu. 
Çin'in tarımsal ürün ithalatının her yıl yüzde 15 arttığını ve 2018'de 83 milyar dolar değerinde tarımsal ürün ithalatı gerçekleştirildiğine değinen
Önen, Türkiye'nin bu pazardan yaş meyve, sebze ve işlenmiş tarım ürünleri bakımından daha fazla yararlanması için Türk firmaları ve ilgili ihracat birlikleriyle yakın çalışmalara devam edeceklerinini sözlerine ekledi. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Ticari yatların özel tekne sınıfına geçişi kolaylaşıyor
Resmi Gazete'de yayımlandı! Zorunlu karşılıklarda değişiklik
Yavuz Sultan Selim Köprüsü havalimanlarını YHT ile bağlayacak
THY'den TSK'ya geçen pilotlara her yıl bir maaş ikramiye