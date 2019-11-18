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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
18.11.2019 - 11:14, Son Güncelleme:

Türkiye'nin Çin'e ihracatını "finansman imkanları" artırabilir

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Türkiye'nin Çin'e ihracatını "finansman imkanları" artırabilir

ICBC Turkey Yönetim Kurulu Başkanı Xiangyang Gao, Türkiye'nin Çin karşındaki ticaret açığının azaltılmasına ilişkin, "Ticari ve yatırım ilişkilerini destekleyen finansman imkanlarının artırılması Türk yatırımcıların Çin'le ticareti geliştirmesini sağlar" dedi.

 ICBC Turkey Yönetim Kurulu Başkanı Xiangyang Gao, AA muhabirine Türkiye ve Çin arasındaki ticaret hacmi ve Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, geçen yıl Türkiye Çin'e 2,9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirirken, Çin'den 20,7 milyar dolarlık ithalat yapmıştı.
Çin'in 2001 yılında Dünya Ticaret Örgütü'ne girmesini takiben Türkiye ile Çin arasındaki dış ticaret hacminin 21 kat artığına işaret eden Gao, Çin'in Türkiye'nin en büyük ticari ortaklarından birisi haline geldiğini ifade etti. Gao, ticaret hacminin artırılması ve Türkiye'nin ikili ilişkiden kaynaklanan açığının daha iyi bir noktaya taşınmasının iki ülke arasındaki iş birliğinin daha üst düzeye çıkmasına yardımcı olacağını söyledi.

ÇİN'E KARŞI TİCARET AÇIĞINI AZALTABİLECEK ÖNLEMLER
Xiangyang Gao, Türkiye'nin Çin karşındaki ticaret açığının cari açık üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğunu belirterek, bu konunun çözümüne yönelik alınabilecek önlemleri şu şekilde sıraladı:

"Türkiye, Çin'den daha fazla Doğrudan Yabancı Yatırım çekebilir. Bunun yanı sıra Türk yatırımcılar ve üreticiler daha fazla ihracat imkanı sağlayan ürünlere odaklanarak bu ürünlerdeki pazar paylarını artırıp, Çin'e ihracatlarını artırabilirler. Çoğunlukla yüksek katma değerli üretimde kullanılan, Çin'den gelen ara mal ve üretim mallarının belirlenmesi ve bu ürünlerin ithalatının artırılmasına odaklanılması da önemli. Bunlara ek olarak yatırım teşviklerine ilişkin yeni uygulamalardan yararlanılarak ve Çin'de rekabetin daha az ve teşviklerin daha fazla olduğu bölgeleri hedefleyerek, Türk yatırımcıların yatırımları artırılabilir."

Kısa vadede Türkiye'nin Çin'e hizmet sektörü ihracatının artırılmasının da bir önlem olarak ele alınabileceğini dile getiren Gao, ticari ve yatırım ilişkilerini destekleyen finansman imkanlarının artırılmasının Türk yatırımcıların Çin'le ticareti geliştirmesini sağlayacak bir diğer seçenek olabileceğini kaydetti.

"ICBC'NİN BAŞARISI DİĞER KURULUŞLARI CEZBETTİ"
ICBC'nin Türk piyasasındaki başarısının diğer Çinli finansal kuruluşları ve finans sektörü dışındaki kuruluşları da cezbettiğini dile getiren Gao, son dönemde Türk bankalarının diğer Çin bankalarıyla da iş birliğini artırdığını ifade etti. Xiangyang Gao, Çin Kalkınma Bankası, Türk Eximbank ve Ziraat Bankası ile kredi sözleşmeleri imzaladığını anımsatarak, "Ekonomik ilişki güçlü şekilde devam ediyor. Ticaret açığını çözüme ulaştırmaya yönelik atılan adımlar, ilişkiyi daha da güçlü hale getirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

"ALT YAPI AĞI PROJELERİ KUŞAK VE YOL'A ENTEGRE EDİLEBİLİR"
Kuşak ve Yol İnisiyatifi projelerini uygulamak ve kapsamını genişletmenin, ICBC'nin hedeflerinden birisi olduğunun altını çizen Gao, "Bu girişim kapsamında, limanlar, yollar, demiryolları, enerji santralleri, petrol ve gaz boru hatları ve serbest bölgeler planlandı. Şu anda inşaat aşamasında olan ve inisiyatif kapsamında kısa süre önce imzalanmış olan projelerin yaklaşık değeri 250 milyar dolardır. Toplamda 5 trilyon dolarlık yatırım ve projeler yapılması planlanıyor." dedi.

ICBC Turkey Yönetim Kurulu Başkanı Xiangyang Gao, son yirmi yılda, Türkiye'nin bir altyapı ağı oluşturulması kapsamında sayısız projeler tamamladığını aktararak, bunların kolaylıkla Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamına entegre edilebileceğine işaret etti. Kuşak ve Yol İnisiyatifinin iki ülke arasındaki toplantılarda tekrar tekrar gündeme gelen bir başlık olduğunu dile getiren Gao, "İki ülkenin liderleri, bölgesel ve küresel ekonomik büyümeyi desteklemeye yönelik bir bakış açısıyla, Kuşak ve Yol'a ilişkin iş birliğini genişletme, daha yukarı düzeye taşıma ve derinleştirme konusunda mutabık kalmışlardır. Bu mutabakat, Kuşak ve Yol iş birliği üzerinde güçlü bir olumlu etki doğurmaktadır." diye konuştu.

"KUŞAK VE YOL'A KATILIMCILARIN İLGİSİ ARTIYOR"
Gao, Türkiye'nin Orta Doğu, Orta Asya ve Kuzey Afrika'ya bir giriş kapısı konumunda olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Bu, Türkiye'yi, kara, deniz ve hava taşımacılığında kritik önemde bir merkez olarak konumlandırmaktadır. Şimdiye kadar, Türkiye ve Çin, demir yolu altyapısının geliştirilmesi, limanların kullanılması ve otoyol bağlantılarının oluşturulmasına ilişkin, İnisiyatif kapsamında pek çok anlaşma imzaladı. İnisiyatifin güzergahına bakıldığında Türkiye'nin merkezi bir konumda olduğu ve projeye katılımının vazgeçilmez olduğu açıktır. Kuşak ve Yol'un sunduğu fırsatlara her iki ülkeden katılımcıların ilgisinin giderek artması sayesinde, Çin ve Türkiye arasındaki ilişki güçleniyor." 

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