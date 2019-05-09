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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
09.05.2019 - 13:30, Son Güncelleme:

Türkiye'nin çimento ihracatı 600 milyon doları aştı

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Türkiye'nin çimento ihracatı 600 milyon doları aştı

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Feyyaz Ünal "İhracatı geçen yıl 600 milyon doları aşan sektörümüz çimento üretiminde dünyanın merkezlerinden biri haline geldi. Türk çimentosu da ülkemiz ihracat kalemleri arasında stratejik bir konuma yükseldi" dedi.

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Feyyaz Ünal, Türkiye'nin çimento ihracatının geçen yıl 600 milyon doları aştığını belirterek, bu yıl yüzde 30 artış hedeflediklerini bildirdi.

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği'nin açıklamasına göre, 600 milyon doları aşan ihracat yaparak çimento üretiminde dünyanın merkezlerinden biri haline gelen Türkiye, dünya çimento endüstrisinin önde gelen aktörlerini bir araya getiren INTERCEM Konferansı'nın 100'üncüsüne ev sahipliği yapacak. 

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği, Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği ve Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası iş birliğiyle İstanbul'a getirilen konferansa 5 kıta, 34 ülke ve 52 şehirden 400 sektör temsilcisi katılacak. 

İstanbul Hilton Bomonti Hotel'de 24-26 Haziran'da düzenlenecek konferansta, çimento sektöründeki son üretim teknikleri, inşaat sektörünün çimento sanayisinin üzerindeki etkileri ve ihracat pazarlarındaki yeni iş fırsatlarının yanı sıra çevre ve insan dostu üretim, atık geri dönüşümü, çimento sektöründe insan kaynağı yönetimi ve yeni iş fırsatları konuşulacak. 

"AVRUPA'NIN EN BÜYÜK ÜRETİCİSİYİZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Feyyaz Ünal, ihracatı geçen yıl 600 milyon doları aşan sektörün çimento üretiminde dünyanın merkezlerinden biri haline geldiğini bildirdi. 

Türk çimentosunun ülke ihracat kalemleri arasında stratejik bir konuma yükseldiğini vurgulayan Ünal, "Bu yıl ihracatını yüzde 30 artırmayı hedeflediğimiz sektörümüzün en büyük konferansının ülkemizde düzenlenmesi, hepimiz adına çok büyük bir gururdur. Türkiye çimento sektöründeki tüm sivil toplum kuruluşlarının gerçekleştirdiği bu iş birliğinin başka sektörlere de örnek teşkil edeceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı. 
Ünal, Türk çimento sektörünün Avrupa'nın birinci, dünyanın ise dördüncü büyük üreticisi olduğunu, dünyada en çok ihracat yapan üç ülkeden birisi arasında yer aldıklaını kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu: 

"Türkiye bu alanda artan sektörel deneyimi, ileri tekniklerle üretim yapabilme kapasitesi ve çimento ihracatında yakaladığı sürekli artışla global pazarda tanınan güçlü bir oyuncudur. Sektörümüzün yıl sonu hedeflerimize ulaşması, yeni iş bağlantıları kurarak ihracattaki gücünü artırması noktasında INTERCEM ev sahipliğimiz önemli bir fırsat olacaktır. Türk çimento endüstrisi olarak 500'ün üzerinde ihracatçımız, 19 bin sektör profesyonelimiz ve yıllık 142 milyon ton üretim kapasitemizle bu global arenada sektörel bir güç gösterisi yapacağız." 

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