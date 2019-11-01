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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
01.11.2019 - 11:53, Son Güncelleme:

Türkiye'nin blok mermerine Hindistan ilgisi

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Türkiye'nin blok mermerine Hindistan ilgisi

Bursa'da düzenlenen Uluslararası Blok Mermer Fuarı'na Hindistan'dan gelen ziyaretçi sayısı, geçen yılki fuara kıyasla ciddi ölçüde arttı.

Bursa'da bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen Uluslararası Blok Mermer Fuarı'na Hindistan'dan gelen yabancı ziyaretçi sayısında geçen seneye göre yaklaşık 3 kat artış oldu.

TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl düzenledikleri fuara ziyaretçi ilgisinin yoğun olduğunu söyledi. Fuarla ihracat bağlantılarına imkan sağlandığını belirten Ersözlü, "Fuar vesilesiyle buraya gelen yüzlerce yabancı iş insanı, katılımcı firmalarla buluşarak siparişlerini yazdırıyor. Blok mermerleri markalayarak satın alıyorlar. Bu taşlar buradan limana gönderiliyor, limandan da alındığı ülkeye ihracatı sağlanıyor." dedi.

Ersözlü, bu yılki fuarda toplam 60 bin ton ağırlığında 2 bin 200 civarında blok mermerin sergilendiğini dile getirdi. "Sektörün en ağır fuarı" olarak nitelendirilen bu organizasyonu mermercilik sektörünün heyecanla beklendiğini söyleyen Ersözlü, "Bu fuarı her yıl ekim ayında yapıyoruz. 26 ilden çok farklı coğrafyalardan mermerler sergilendi. Çok farklı desen ve renkler sadece bu fuarda görüldü." ifadesini kullandı.

5 YILDA YAKLAŞIK 8 BİN İŞ İNSANI BURSA'YA GELDİ

Ersözlü, fuarın artık benimsendiğini ve yurt dışından memnuniyet verici düzeyde takipçi kitlesine ulaştıklarını bildirdi.
Yurt dışında çok fazla tanıtım etkinliği yaptıklarını anlatan Ersözlü, "Bu fuarı tanıtmak için özellikle Uzak Doğu'da ve Avrupa'da fuarlara katıldık. Hindistan'dan çok enteresan bir talep oldu. Hindistan'dan gelen ziyaretçi sayısı geçen seneye göre yaklaşık 3 kat arttı. Bu yıl öne çıkan diğer ülke ise Mısır. Mısır ile diğer Kuzey Afrika ülkelerinden iş insanları da bu fuara alıcı olarak geldi. Çin klasik pazarımız. Çin'den de bu fuara hatırı sayılır bir ziyaretçi rakamıyla katılım oldu." diye konuştu.
Ersözlü, fuara 46 ülkeden ziyaretçilerin katılım sağladığı bilgisini verdi.

Orta Doğu, Körfez ülkeleri, Arap Yarımadası, Doğu Avrupa ve Uzak Doğu'dan katılımcıların organizasyona ilgi gösterdiğini belirten Ersözlü, şunları kaydetti: "Fuarda kurulan bağlantılar yıl içindeki ihracatı da tetikliyor. Fuarda toplam 20 milyon dolar değerinde blok mermer sergilendi. Bu blok mermerlerin neredeyse tamamı satıldı. 3-4 ay içinde de 100 milyon dolarlık ihracat bağlantısının olacağını öngörüyoruz. 2020 yılının çalışmalarına başladık. Bu fuara her yıl ortalama bin 300 civarında yurt dışından ziyaretçi geliyor. Son fuarla yaklaşık 8 bin iş insanını Bursa'ya getirmişiz. 8 bin civarında iş insanını katılımcı firmalarla buluşturarak çok yoğun bir ihracat bağlantısına imkan verdik."

Maden Mermer Üretici ve Sanayici İş Adamları Derneği Başkanı Erol Efendioğlu da 5. Uluslararası Blok Mermer Fuarı'nda sergilenen mermerlerin bin 600 tırla taşındığını ve yüzde 90'ına yakınının satıldığını bildirdi. Yabancı ziyaretçi sayısındaki artıştan mutluluk duyduklarını ifade eden Efendioğlu, "En çok Hindistan ve Çin'den ziyaretçiler geldi. Ayrıca Mısır'dan da ziyaretçi var. Mısır, Fas, Tunus ve Cezayir'den gelen yabancı ziyaretçi arttı. Fuarımızın 5'inci yılı, her geçen yıl yabancı ziyaretçi sayımız artacak." dedi. 

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