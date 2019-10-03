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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
03.10.2019 - 11:18, Son Güncelleme:

Türkiye'nin "acısı" 91 ülkeyi yaktı

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Türkiye'nin "acısı" 91 ülkeyi yaktı

Türkiye, ocak-eylül döneminde 91 ülkeye 3 milyon 943 bin dolarlık pul biber ihracatı gerçekleştirdi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'den 2018 yılında 5 milyon 899 bin dolarlık pul biber ihracatı yapıldı. 2019 yılının Ocak-Eylül döneminde ise Suudi Arabistan, Almanya, Birleşik Krallık, İtalya, ABD, Hollanda, Ekvator Ginesi, Tayvan, Ukrayna, Norveç, Kuveyt, Yunanistan, Etiyopya ve Kostarika'nın da arasında olduğu 91 ülkeye yapılan ihracattan 3 milyon 943 bin dolarlık gelir elde edildi.

Pul biber ihracatında ilk sırayı 354 bin tonla Suudi Arabistan aldı. Bu ülkeyi 323 bin tonla Almanya ve 142 bin tonla Birleşik Krallık izledi.

Türkiye'de en fazla pul biber ihracatı gerçekleştiren şehir 381 bin tonla Gaziantep oldu. Bu kenti 188 bin tonla İzmir ve 183 bin tonla Hatay takip etti.

YURT İÇİ VE YURT DIŞINDA PİYASAYA SUNULUYOR

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki işletmesinde pul biber üretimi yapan bir fabrikanın Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Köse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yetiştirdikleri biberleri işleyerek paketleyip yurt içi ve yurt dışı piyasasına sunduklarını belirtti.

Yıllık üretimlerinin yüzde 10'unu ihracata gönderdiklerini anlatan Köse, "Ürettiğimiz biberleri ağırlıklı olarak Almanya, İngiltere, Belçika, İsveç, İsviçre gibi Avrupa ülkelerine gönderiyoruz. Hedefimiz üretimimizin yüzde 25'ini ihracata göndermek." dedi.

Köse, bu dönemin biberin hasat sezonu olduğunu belirterek, iş yoğunluğu nedeniyle 200 kişiyi istihdam ettiklerini söyledi.

İlçede faaliyet gösteren diğer bir biber fabrikasının Yönetim Kurulu Başkanı Ökkeş Köse ise iyi tarım uygulamasıyla elde ettikleri ürünleri tesislerinde işleyerek pul biber haline getirdiklerini ifade etti.

Hijyenik şartlarda, insan sağlığına uygun bir şekilde üretim yaptıklarını belirten Ökkeş Köse, şöyle konuştu:

"Bir yılda fabrikamızda yaklaşık bin 300 ton üretim yapıyoruz. Ürettiğimiz biberler dünyanın her yerine gidiyor. Bu pul biberler dünya ve AB standartlarına uygun. Amerika'ya, Avrupa ülkelerine ve diğer ülkelere gönderiyoruz. 2018 yılında 250 ton biberi ihracatçı firmalar üzerinden dünyanın çeşitli ülkelerine gönderdik. 2018 ile 2019 yılı arasında ihracatta yüzde 20 gibi bir artışımız var. Ürünümüz tanındıkça talep görüyor, ürünün kalitesi nedeniyle satışlarımızda ciddi bir artış oldu. Renk, aroma ve koku olarak dünyadaki diğer üretici ülkelerden çok farklı olduğumuz ortaya çıktı. Tanıtım sayesinde ürün satışımız artıyor. Ocak ayından bu yana 200 ton ihracat yaptık, yıl sonuna kadar 300 ton ihracat olmasını bekliyoruz."

Köse, biber sezonunun olduğu dönemlerde tarlada ve fabrikada çalışan işçilerin sayısında artış olduğunu vurgulayarak, bu dönemde 500 kişiyi istihdam ettiklerini sözlerine ekledi.

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