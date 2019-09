Türkiye’nin ABD ile kimya ticaret hacmi hedefi 15 milyar dolar

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, Türkiye'de temaslarda bulunan ABD Ticaret Bakanı Wilbur L. Ross ile kimya sektörü hakkında görüşme sağladıklarını belirterek, "İki ülkenin ilgili bakanlıkları nezdinde ortak bir Kimya Sektörü Çalışma Grubu kurulmasını doğrudan sayın Ross’a teklif ettik. Gayretimizin boşa çıkmayacağına inanıyorum. Türkiye ve Amerika arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması hedefi kapsamında kimya sektörü ticaret hacmini 15 milyar dolar seviyelerine çıkarmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." açıklamasında bulundu.



Pelister yaptığı yazılı açıklamayla, Türkiye ile Amerika arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolar seviyesine yükseltilmesi amacıyla Türkiye'de temaslarda bulunan ABD Ticaret Bakanı Wilbur L. Ross ile kimya sektörü ticaret hacminin 15 milyar dolara çıkarılması konusunda özel bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu. Pelister, açıklamada, iş birliğinin gelişmesi için görüşlerini de paylaştı.



Türkiye'nin en fazla kimya ihracatı gerçekleştirdiği ülkeler sıralamasında ABD'nin geçen yıl 888 milyon 389 bin dolarlık ihracatla dördüncü sırada yer aldığını aktaran Pelister, "Buna karşılık 2018 yılında ABD’den yapılan kimya ithalatımız ise 3 milyar 191 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kimya sektöründe Türkiye ile ABD ticaret hacmimiz 4 milyar dolar civarında bulunuyor. ABD, en çok kimya ihracatı gerçekleştirdiğimiz ülke sıralamasında 2019 yılı Ocak-Ağustos döneminde ise ilk on arasında sekizinci sırada yer alıyor. ABD’ye yapılan kimya ihracatımız bu yıl sekiz aylık dönemde 499 milyon 82 bin dolar olarak gerçekleşti. Aylık bazda ise ABD’ye yapılan kimya ihracatımız 2019 yılı Ağustos ayında yüzde 47,81 artışla 56 milyon 147 bin dolar olarak gerçekleşti." bilgilerini verdi.



ABD'den ithal edilen ilaç kimyasallarının önemli bir büyüklük oluşturduğunu ifade eden Pelister şunları kaydetti:



"ABD’den en önemli ithal kalemlerimizden olan ilaç sanayinde yeni nesil ilaç üretimini ülkemizde gerçekleştirmeleri halinde Türkiye’den yakın coğrafya başta olmak üzere istenilen her yere rahatlıkla ihracat yapabileceğimizi belirttik. Bu konuda ortak Ar-Ge merkezleri ihdas edebileceğimiz beşeri sermayemizin ve mevzuatlarımızın buna rahatlıkla elverdiğini anlattık. Özellikle, hedef pazarın Afrika olabileceğini, bizim bu kıtadaki etkimizin git gide daha güçlendiğini akılda tutmalarını rica ettik” açıklamasını yaptı.



Amerikan özel sektörünün Türk kimya sanayicileriyle muhtemel ortak girişimlerini de desteklediklerini anlatan Pelister, “Özellikle kaya gazından elde edilen etilen ve türevleri için birlikte sanayi girişimlerine açık olduğumuzu söyledik."



KAUÇUK VE LASTİKTE İŞ BİRLİĞİ İMKANI



Pelister, bor madeni ve türevleri, kompozit malzemeler, biyoplastik ürünleri özelinde Türkiye’de iş birliklerine açık olduklarını belirterek, "Bu açığı birlikte kapatıp ülkemizin yeni bir üretim ve ihracat merkezi olabileceğini, bundan Amerikalı dostlarımızın da faydalanabileceğini belirttik." değerlendirmesini yaptı.

Kauçuk ve lastikte büyük bir imkan olduğunu söyleyen Pelister, özellikle Türkiye’de Amerikan otomotiv sektörüne hizmet verebilecek büyük bir üretim fırsatı bulunduğuna işaret etti.



TÜRKİYE VE AMERİKA ARASINDA KİMYA SEKTÖRÜ ÇALIŞMA GRUBU OLUŞTURULACAK



ABD’ye kimya ihracatını artırmak adına, ABD’de kimya alt sektörlerine yönelik düzenlenen fuarlara milli katılım sağladıklarını, sektörel ticaret heyeti ve proje çalışmalarını yürüttüklerini kaydeden Pelister, "Chicago’da düzenlenen ev ve mutfak eşyaları fuarı IH&HS bunlardan biri. İlaç sektörümüze yönelik Philadelphia’da gerçekleştirilen 2019 BIO Uluslararası Fuarı ile eş zamanlı ilaç sektörel ticaret heyeti düzenledik. Kauçuk sektörümüze yönelik Ekim ayında Cleveland’da düzenlenecek Uluslararası Kauçuk Fuarı’na ziyaret gerçekleştireceğiz ve Kasım ayında Türkiye Tanıtım Grubu (TTG) projesi kapsamında Las Vegas’a gideceğiz." bilgisini verdi.



Kimya sektörü olarak, ülke ekonomisi için ölçek büyütme amacı taşıdıklarını ve üretmek istediklerini dile getiren Pelister, değerlendirmesini şöyle tamamladı:

"ABD’nin gelişmiş teknoloji hamlesiyle Türkiye’nin beşeri sermayesi ve iş dünyası sermayesinin bir araya gelmesinden doğacak sinerjinin hayal edilenin ötesine gidebileceğini, sektör olarak bizim ve ülkemizin bu konularda kendilerine her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu anlattık. Birlikte üretelim, birlikte geliştirelim ve birlikte satalım diye belirttik.



İki ülkenin ilgili bakanlıkları nezdinde ortak bir Kimya Sektörü Çalışma Grubu kurulmasını doğrudan sayın Ross’a teklif ettik. Sektörümüzle ilgili hemen her konuyu masaya yatırarak anlattığımız uzunca bir görüşme sağladık. Gayretimizin boşa çıkmayacağına inanıyorum. Türkiye ve Amerika arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması hedefi kapsamında kimya sektörü ticaret hacmini 15 milyar dolar seviyelerine çıkarmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."