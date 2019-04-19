Türkiye'den ormanlar için kıtalar arası iş birliği

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTürkiye'den ormanlar için kıtalar arası iş birliği
GeriEkonomi Türkiye'den ormanlar için kıtalar arası iş birliği
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
19.04.2019 - 15:08, Son Güncelleme:

Türkiye'den ormanlar için kıtalar arası iş birliği

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türkiye'den ormanlar için kıtalar arası iş birliği

Orman Genel Müdür Yardımcısı Hayati Özgür, "Orman Genel Müdürlüğü, büyük çoğunluğu gelişmekte olan 40 ülkeyle ormancılık konularında ikili iş birliği anlaşması imzalamış olup, yine 30 ülkeye teknik ve kapasite geliştirme konusunda yardımlarda bulunmuştur" açıklamasında bulundu.

Orman Genel Müdür Yardımcısı Hayati Özgür, Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) büyük çoğunluğu gelişmekte olan 40 ülkeyle ormancılık konularında ikili iş birliği anlaşmalarının bulunduğunu, 30 ülkeye de teknik ve kapasite geliştirme yardımları yaptığını bildirdi.

Özgür, AA muhabirine, OGM'nin uluslararası ölçekte yürüttüğü iş birlikleri ve imzaladığı anlaşmalara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kurumun, ormancılığı ilgilendiren konularda uluslararası kuruluşlarla çalıştığını ve Türkiye'nin taraf olduğu sözleşmelerle ilgili gelişmeleri takip ettiğini belirten Özgür, bu kapsamda Rio Dünya Çevre Konferansı'nda benimsenen 3 sözleşmenin Türkiye tarafından da onaylanarak yürürlüğe girdiğini söyledi.

Özgür, bu kapsamda kabul edilen Birleşmiş Milletler (BM) Çölleşme İle Mücadele Sözleşmesi'ne yönelik OGM'nin restorasyon ve rehabilitasyon çalışmaları yaptığına işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Bu konuda özellikle kurak alanlarda yapılan ağaçlandırma çalışmaları çölleşmeyle mücadeleye büyük katkı sağlamaktadır. BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi kapsamında da ormanlarımız biyoçeşitlilik açısından takip ediliyor ve buna ilişkin korunan alanlar oluşturuluyor. Yine BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne yönelik olarak da yükümlülüğümüz gereği ülke genelinde yıllık sera gazı envanteri oluşturuyoruz."

OGM'nin söz konusu 3 sözleşmenin dışında takip ettiği önemli uluslararası çalışmalar bulunduğunu vurgulayan Özgür, "Bunlardan Avrupa Ormanlarının Korunması Bakanlar Konferansı (Forest Europe), imzacısı olan 47 Avrupa ülkesi için sürdürülebilir orman yönetimi konusunda ortak stratejiler geliştirmek maksadıyla Avrupa'da gönüllülük esaslı yüksek düzeyli politik bir süreçtir. Türkiye bu konferansın aktif üyesi olarak çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

ERİTRE, MORİTANYA VE SUDAN'A ORMANCILIK DESTEĞİ

Özgür, OGM'nin, BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) alt komisyonları vasıtasıyla yürüttüğü ormancılık faaliyetlerini de takip ettiğine dikkati çekerek, bu kapsamda 2014 yılında "FAO-Türkiye Ormancılık Programı" imzalandığını bildirdi.

OGM'nin, uygulayıcısı FAO olan Afrika'ya yönelik Büyük Yeşil Duvar Girişimi çerçevesinde Eritre, Moritanya ve Sudan'a sürdürülebilir arazi yönetimi ve kullanımı konusunda destek verildiğini belirten Özgür, ayrıca söz konusu örgütün, FAO-Avrupa Ormancılık Komisyonu, FAO-Yakın Doğu Ormancılık ve Mera Komisyonu, Ormancılık Komitesi ve Akdeniz Ormancılığı Meseleleri Komitesi gibi alt komitelerini de takip ettiğini dile getirdi.

Özgür, OGM'nin büyük çoğunluğu gelişmekte olan 40 ülkeyle ormancılık konularında ikili iş birliği anlaşmasının bulunduğunu, 30 ülkeye de teknik ve kapasite geliştirme konusunda yardımlarda bulunduğunu kaydetti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber

Milyarlarca doları var ama... Bakın ne kullanıyor!

Uber büyük yatırım alacak

Hem denizde hem karada kullanılacak! ZAHA, IDEF'de sergilenecek

Musk ve SEC ek süre talep etti