Türkiye'den Japonya'ya ihraç ediliyor! Görenler şaşırıyor

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
AA
23.04.2018 - 16:07, Son Güncelleme:

Türkiye'den Japonya'ya ihraç ediliyor! Görenler şaşırıyor

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Türkiye'den Japonya'ya ihraç ediliyor! Görenler şaşırıyor

Konya'da makarna üretimi yapan bir firmanın, Uzak Doğu pazarı için özel olarak ürettiği "Mürekkep Balıklı Spaghetti" dünyanın en itibarlı kalite enstitülerinden biri olarak kabul edilen Monde Selection tarafından ödüle layık görüldü.

Konya'da makarna üretimi yapan bir firmanın, Uzak Doğu pazarı için özel olarak ürettiği "Mürekkep Balıklı Spaghetti" dünyanın en itibarlı kalite enstitülerinden biri olarak kabul edilen Monde Selection tarafından bronz madalya ile ödülendirildi.

Faaliyetlerine 1998'de başlayan Selva Gıda, un, irmik ve makarna üretimiyle sektörde adından söz ettiriyor. Üretiminin yarısını iç piyasaya satan şirket, 90 ülkeye yaptığı ihracatla da ekonomiye katkı sağlıyor.

Firmanın genel müdür yardımcısı Mehmet Karakuş, Monde Selection'ın kalite düzeylerini belirleyen bağımsız ve uluslararası bir enstitü olduğunu söyledi.

Enstitünün, tadım ve test metodolojileri, izlediği yasal kurallar ve bilimsel analiz güvenilirliğiyle tanındığını dile getiren Karakuş, burada ürünlerin, bilim adamları, beslenme ve sağlık danışmanları, gurmeler ve prestijli aşçılık kuruluşlarından gelen şefler tarafından değerlendirildiğini ifade etti.

Türkiyeden Japonyaya ihraç ediliyor Görenler şaşırıyor

"GÖREN ŞAŞIRIYOR"

Karakuş, kendilerinin de yüksek kalitede üretim yapmaya azami özen gösterdiklerini, Uzak Doğu pazarının da firmaları için ayrı bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Yüksek bir potansiyeli olmasına rağmen bu pazarda tutunabilmenin çok zor olduğuna işaret eden Karakuş, şöyle konuştu:

"Ar-Ge çalışmalarımız neticesinde bu bölgeye özel, Mürekkep Balıklı Spaghetti'yi ürettik. Uzak Doğu'dan ciddi bir talep geldi. Damak tadımıza yabancı değil. Balık tadı var. Mucizevi bir besin. Antioksidan özelliği var. Kansızlığa iyi geliyor. Vitamin ve minerallerle besleyici özelliği biliniyor. Türk tüketicisiyle de tanıştırmaya başladık. Yurt dışı için üretiyoruz ama ülke pazarına da sunuyoruz. Tüketicimiz yavaş yavaş bunu görmeye başlayacak. Gören şaşırıyor. Türkiye'de de lezzet arayanlara bir seçenek olacağını düşünüyoruz. Monde Selection'da aldığı ödülle ürünümüz taçlanmış oldu. Ürünümüzün uluslararası düzeyde aldığı kalite tescili bizim için çok kıymetli. Bu topraklarda kurulan bir marka olarak ülkemize uluslararası alanda ödüller kazandırmak bizim için büyük bir onur."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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