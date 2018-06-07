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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
07.06.2018 - 20:38, Son Güncelleme:

Türkiye'den Irak'a güvence... Devam edecek!

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Türkiye'den Irak'a güvence... Devam edecek!

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Dicle Nehri'nde Irak'a giden bir gram suyu tutmuyoruz, gelen su geçiyor. Bir zahmet kendi içlerine baksınlar, sulama sistemlerini ona göre modernize etsinler, Musul Barajı'nı ele alsınlar." dedi. Öte yandan Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Erdoğan'ın talimatı üzerine Ilısu Barajı’ndan Irak'ın Dicle Nehri’ne su akışının devam edeceğini belirterek, "Bu andan itibaren Ilısu Baraj’ından Irak'ın Dicle Nehri’ne su akışı devam edecek." dedi.

1 milyar 70 milyon lira tutarındaki 3 tesisin açılışı ve 7 tesisin ise temel atımı için düzenlenen törene katılmak üzere Diyarbakır'a gelen Bakan Eroğlu, Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nu ziyaret etti.

Eroğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Silvan Projesi'nin kilit tesisi olan 175,5 metre yüksekliği ile Atatürk Barajı'ndan sonra en büyük sulama barajı olma özelliğini taşıyan Silvan Barajı'nın gövdesinin yapımının 2019 sonunda tamamlanacağını, 2020 yılında su tutmaya başlanacağını söyledi.

GAP'ın en önemli ayağı olan Silvan Projesi'nin 8 baraj ve hidroelektrik santrali (HES) ile 23 sulama tesisinden oluştuğunu belirten Eroğlu, projenin 235 bin 123 hektar tarım arazisini suya kavuşturacağını dile getirdi.

"HANE BAŞINA YILLIK 50 BİN LİRA GELİR"

Orman Genel Müdürlüğünce çiftçiler için önemli bir gelir kaynağı olan fıstığı il genelinde yaygınlaştırmak ve orman köylüsüne gelir sağlamak amacıyla yürütülen proje ile dağlık alanlarda doğal olarak yetişen menengiç ağaçlarına aşılama yaptıklarını anlatan Eroğlu, "Hane başına yıllık 50 bin lira gelir elde edecekler. 49 yıllığına köylüler toplayıp satacak. Bütün maliyetler bize geliri 49 yıl vatandaşa ait. İl genelinde 170 bin adet menengiç ağacına aşı yapıldı yıl sonuna kadar 700 bin menengiç ağacına fıstık aşısı yapılmış olacak." diye konuştu.

"ŞEHRİN GERDANLIĞI OLACAK"

Bakan Eroğlu, 2017 yılında Diyarbakır'da başlattıkları 2 milyar 800 milyon tutarındaki 51 tesisten 26'sını tamamladıklarını, geri kalan 25 tesisin ise yüzde 80 civarında fiziki gerçekleşme sağlandığını bildirdi.

Ergani Barajı'nın tamamlandığını vurgulayan Eroğlu, bu sayede Ergani ilçesinin 2060 yılına kadarki su ihtiyacının giderilmiş olacağına dikkati çekti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Dicle Nehri'nin ıslah çalışmalarına başladıklarını aktaran Eroğlu, "İnşallah muhteşem bir mekan olacak. Dicle Nehri, şehrin gerdanlığı olacak. Dicle Nehri ve Hevsel Bahçeleri başta olmak üzere buralar turistlerin ziyaret ettiği mekanlar olacak." dedi.

Diyarbakır'da sağlık, tarım, eğitim, spor ve ulaşım başta olmak üzere tüm alanlarda hükümet olarak büyük yatırımlar gerçekleştirdiklerine işaret eden Veysel Eroğlu, son 15 yılda Diyarbakır'a 36 milyar lira yatırım yapıldığını söyledi.

 

GAP'IN ÖDENEĞİ 11 KAT ARTTI

GAP Projesi'nin bölge için önemine değinen Bakan Eroğlu, "GAP Projesi yıllarca sürüncemede kaldı. Daha sonra Cumhurbaşkanımızın GAP Eylem Planı'nı açıklamasıyla hız kazandı, ödeneği 11 kat arttı. Hedefimiz GAP'ı 2019 sonuna kadar tamamlamaktır." bilgisini verdi.

 

"1 TEMMUZ'A KADAR BARAJ KAPAKLARI AÇIK"

Bir gazetecinin Ilısu Barajı'nın yapılmasıyla Dicle Nehri'nden Irak'a bırakılan su miktarında azalma olduğu yönündeki sorusu üzerine Eroğlu, daha önce Ilısu Barajı'nda su tutmadan önce Irak'a 3 ay önce bilgi verilmesini öngören mutabakat yaptıklarını, Kasım 2017'de Ilısu Barajı tamamlandıktan sonra su tutulacağına ilişkin Irak'a yazı yazdıklarını bildirdi.

Yaşanan kuraklık dolayısıyla Iraklı yetkililerin nisan ve mayıs ayında su tutulmamasını istediklerini, kendilerinin de buna uyduğunu dile getiren Eroğlu, Dicle Nehri'ne İran'dan çok sayıda koldan su aktığını anlattı.

Eroğlu, şunları kaydetti:

"Baraj bitmiş olmasına rağmen suyu tutmadık. Gelen su aynen geçiyor. 1 Temmuz'a kadar baraj kapakları açık. İran tarafından suyu kapatmışlar, onlar bizden sanıyor. Dicle Nehri'nde Irak'a giden bir gram suyu tutmuyoruz, aynen gelen su geçiyor. Onlar bir zahmet kendi içlerine baksınlar, sulama sistemlerini ona göre modernize etsinler, Musul Barajı'nı ele alsınlar. Onlara her türlü desteği vermeye hazırız, onlar bizim kardeşimiz."

 

TÜRKİYE'NİN IRAK'A SU GÜVENCESİ SÜRÜYOR

Öte yandan Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Ilısu Barajı’ndan Irak'ın Dicle Nehri’ne su akışının devam edeceğini belirterek, "Bu andan itibaren Ilısu Baraj’ından Irak'ın Dicle Nehri’ne su akışı devam edecek." dedi.

"Iraklı dostlarımız için daha önceleri de Ilısu Barajı'nın kapaklarını açmıştık." diyen Yıldız, "Su dolumu için aldığımız ikinci erteleme kararıyla komşumuzun ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarımıza yeğlediğimizi gösterdik." ifadelerini kullandı.

Ilısu Barajı’nın 1 Temmuz’daki dolumu sırasında da Irak’a önemli miktarda su akışının süreceği müjdesini veren Büyükelçi Yıldız, "Türkiye olarak Irak'a su sorununu aşabilmesi için komşuluk ve kardeşlik temelinde gerekli dayanışmayı ve işbirliğini gösterecek." şeklinde konuştu. 

 

 

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