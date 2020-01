Türkiye’den Güney Avrupa’ya

PHILIPS marka televizyonların üreticisi olan Hollanda merkezli TP Vision, Türkiye’deki faaliyetlerinde katma değeri artırmaya hazırlanıyor. TP Vision Türkiye Genel Müdürü Ünal Masalcı, 2017’den bu yana Türkiye’de burada sattıkları Philips televizyonların yüzde 90’ının montajının Türkiye’de yapıldığını belirterek, “Türkiye’deki faaliyetlerimizi bir adım öteye taşımayı ve burada yarattığım katma değeri artırmak istiyoruz. Bu amaçla Türkiye’deki montaj işlemlerimizde yerli ürün girdisini artırmak üzere adım attık. Şu an genel merkezimizle görüşmelerimiz sürüyor. Türkiye’deki faaliyetlerimizde yerli ürün girdisini artırarak burada montajlanan televizyonları yurtdışına satmak istiyoruz” dedi.

GÜNEY AVRUPA’YA İHRACAT

Türkiye’de şu an için bir üretimlerinin olmadığını ancak yerli firmalarla işbirliği yaparak montaj faaliyetlerini yürüttüklerini kaydeden Masalcı, “Philips Türkiye’de yerli algılanacak kadar çok iyi bilinen bir marka. 1930’dan bu yana Türkiye’deyiz. O sebeple her zaman buradaki faaliyetlerimizi üretim açısından bir adım öteye taşımayı hedefledik. Bunun için çok güçlü yerli üreticilerle işbirliği içindeyiz. Türkiye’de montaj yapmanın maliyet açısından sel avantajları var. Bu kapsamda yerli girdisini artırarak Türkiye’de montajlanan televizyonları başta İtalya ve İspanya başta olmak üzere Güney Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine ihraç etmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

YÜZDE 15-20 BÜYÜME

Türkiye’nin 80 milyonluk nüfusu ile TP Vision için önemli bir pazar olduğuna dikkat çeken Masalcı şöyle konuştu: “En krizli dönemlerde dahi Türkiye’deki yatırımlarımızı durdurmayı düşünmedik. Türkiye pazarı 2018’de dünyanın en iyi pazarıydı. Ancak Ağustos 2018’deki kur şokundan sonra yüzde 20’lere varan daralma oldu ve ancak 2019’un son çeyreğinde büyüme hızlandı. 2020’de televizyon pazarında yüzde 10-15 büyüme bekliyoruz. Türkiye’de 2017’de 3 milyon, 2018’de 2.5 milyon TV satıldı. 2019’da bu rakamın 2.2 milyon olacağı öngörülüyor. 2020’de ise yeniden 2.5 milyon ve üstünü göreceğimizi tahmin ediyoruz.”

TELEVİZYONDA BOYUT BÜYÜYOR

HOLLANDA merkezli TP Vision’ın dünyanın en büyük monitor ve LED panel üreticisi konumunda olduğunu belirten Ünal Masalcı, “Türkiye’de 50-55 inch boyutunda televizyon satışlarında artış var. Hala en çok 43 inch satılıyor. 60 inch ve üstü LED’de de satışlar artıyor. Evlerin salonlarında televizyon nedeniyle duvarlar büyüyor. Bu çok sevindirici bir durum. Türkiye’de buzdolabından sonra evin olmazsa olmazı cihaz televizyon” dedi.

TV DEĞİŞTİRME SÜRESİ AVRUPA’DAN UZUN

TP Vision Pazarlama Direktörü Can Göver, Philips’in ambilight teknolojisi ile sektörde fark yarattığını belirterek, “Ambilight teknolojisiyle TV kullanan tüketici bir daha eskiye dönmek istemiyor. Ayrıca yalın dizayn ve ses kalitesine de çok önem veriyoruz. Şu anda TV’deki tüm son teknolojileri bir arada sunduğumuz Philips The One modelimiz yoğun ilgi görüyor. Gelişen teknoloji ile TV değiştirme süresi kısaldı. Yaptığımız araştırmalarda Avrupa’da TV değiştirme süresi 3-5 yıl gibi görünüyor. Türkiye’de ise bu süre biraz daha uzun” diye konuştu.