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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
AA
01.10.2018 - 16:16, Son Güncelleme:

Türkiye'den eylül ayında 25 bin ton iç fındık ihraç edildi

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Türkiye'den eylül ayında 25 bin ton iç fındık ihraç edildi

Fındıkta 2018-2019 ihracat sezonunun ilk ayında 25 bin ton ürün karşılığında 135 milyon 262 bin 378 dolar gelir elde edildi.

TÜRKİYE, fındıkta 2018-2019 ihracat sezonunun ilk ayında 135 milyon 262 bin 378 dolarlık dış satıma imza attı.

Karadeniz Fındık Mamulleri ve İhracatçıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni ihracat sezonu 1 Eylül 2018'de başladı.     

Yeni sezonun ilk ayında 25 bin 220 ton iç fındık ihraç edilerek karşılığında 135 milyon 262 bin 378 dolar gelir sağlandı.     

Fındıkta ihracat sezonu 31 Ağustos 2019'da sona erecek.     

Türkiye'den geçen sezonun aynı döneminde 27 bin 635 ton iç fındık ihracatı yapılarak, karşılığında 184 milyon 610 bin 855 dolar gelir elde edilmişti.     

               

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