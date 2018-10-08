Türkiye’den çelik ithalatına kota
Türkiye, Dünya Ticaret Örgütü’ne (WTO) çelik sektörünü ithalattaki artıştan korumak için 17 Ekim’den itibaren ithalat kotası uygulayacağını bildirdi.
Kotayı aşan çelik ithalatına yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulanacak. Reuters’ın haberine göre DTÖ’ye yapılan başvuruda çelik ithalatı kotasının uygulanması kararının, ithalatta birden yaşanan artıştan Türkiye’nin çelik endüstrisinin korunması amacı taşıdığı belirtildi. Buna göre Türkiye geçici süreyle uygulayacağı kotanın üzerinde yapılan herhangi bir ithalata yüzde 25’lik bir ek gümrük vergisi uygulayacak. Yassı mamullerde kotanın 3.1 milyon ton olduğu açıklandı. Bu rakam 2017’de Türkiye’ye ithal edilen 8.4 milyon ton yassı mamulun yarısından az. Uzun ürünlerde ise kotanın 558.534 ton olduğu açıklandı. 2017’de bu üründe ithalat 1.3 milyon tondu. Kotanın boru ve tüplerde 273.901 ton olduğu, paslanmaz çelikte 139.934 ton olduğu ve demiryolu malzemelerinde de 27.044 ton olduğu duyuruldu. Sıcak haddelenmiş paslanmaz çeliğe ise bu ürün Türkiye’de üretilmediği için kota uygulanmayacak. DTÖ’ye yapılan başvuruda ABD Başkanı Donald Trump’ın ithal çeliğe yüzde 25’lik ek gümrük vergisi getirme kararının ardından Türkiye’nin nisan ayında acil ‘koruyucu’ önlemleri araştırdığı belirtildi. Bu adımın ve Avrupa Birliği (AB), Hindistan ve Endonezya’da uygulanan müteakip ticari kısıtlamaların çelik sektörü pazarının yönünün Türkiye’ye kaymasına neden olduğu vurgulandı.
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