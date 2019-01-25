Türkiye'den bir marka ilk kez ilk 50 arasında
Dünya genelinde 30 ülkeden 9 bin 522 zeytinyağı ve bu zeytinyağlarını üreten yaklaşık 4 bin üreticiyi yıl boyunca katıldıkları uluslararası yarışmalarda elde ettikleri toplam ödüllere göre sıralayan "Evoo World Ranking" 2018 yılı sonuçları açıklandı.
ÜLKE sıralamasında Türkiye ilk kez ilk 10’da yerini alırken, üretici sıralamasında da bir Türkiye markası bugüne kadarki en iyi dereceyi elde etti. 4 bin üreticinin yarıştığı listeye 33’üncü sıradan giren Nova Vera, listenin ilk 50’sinde yer alan ilk Türkiye markası oldu.
Ayvalık merkezli Nova Vera, tüm dünyadan 4 bin üretici arasından listede 33’üncü sırada yer bularak ilk 50’ye giren ilk Türk markası oldu. Nova Vera ayrıca “Yılın En İyi Natürel Sızma Zeytinyağları” listesine de "Erken Hasat ve Ege Sızma" ürünleri ile ilk 100 içerisinde yer aldı.
'ÜLKEMİZİN ADINI EN YUKARIYA YAZDIRMAK İSTİYORUZ'
2018 yılı Evoo Dünya Sıralaması’nda Türkiye’yi başarıyla temsil etmekten büyük gurur duyduklarını belirten Nova Vera Kurucusu Bahar Alan “Bir Türk zeytinyağı üreticisi olarak, ülkemizi uluslararası arenada başarıyla temsil etmekten dolayı mutluyuz. Amacımız ülkemizin adını en yukarıya yazdırmak” dedi.
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