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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
25.01.2019 - 09:46, Son Güncelleme:

Türkiye'den bir marka ilk kez ilk 50 arasında

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Türkiye'den bir marka ilk kez ilk 50 arasında

Dünya genelinde 30 ülkeden 9 bin 522 zeytinyağı ve bu zeytinyağlarını üreten yaklaşık 4 bin üreticiyi yıl boyunca katıldıkları uluslararası yarışmalarda elde ettikleri toplam ödüllere göre sıralayan "Evoo World Ranking" 2018 yılı sonuçları açıklandı.

ÜLKE sıralamasında Türkiye ilk kez ilk 10’da yerini alırken, üretici sıralamasında da bir Türkiye markası bugüne kadarki en iyi dereceyi elde etti. 4 bin üreticinin yarıştığı listeye 33’üncü sıradan giren Nova Vera, listenin ilk 50’sinde yer alan ilk Türkiye markası oldu.

Ayvalık merkezli Nova Vera, tüm dünyadan 4 bin üretici arasından listede 33’üncü sırada yer bularak ilk 50’ye giren ilk Türk markası oldu. Nova Vera ayrıca “Yılın En İyi Natürel Sızma Zeytinyağları” listesine de "Erken Hasat ve Ege Sızma" ürünleri ile ilk 100 içerisinde yer aldı.

'ÜLKEMİZİN ADINI EN YUKARIYA YAZDIRMAK İSTİYORUZ'
2018 yılı Evoo Dünya Sıralaması’nda Türkiye’yi başarıyla temsil etmekten büyük gurur duyduklarını belirten Nova Vera Kurucusu Bahar Alan “Bir Türk zeytinyağı üreticisi olarak, ülkemizi uluslararası arenada başarıyla temsil etmekten dolayı mutluyuz. Amacımız ülkemizin adını en yukarıya yazdırmak” dedi.

 

 

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