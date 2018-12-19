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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
AA
19.12.2018 - 14:47, Son Güncelleme:

Türkiye'den Avrupa'ya 1,4 milyar çorap ihraç edildi

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Türkiye'den Avrupa'ya 1,4 milyar çorap ihraç edildi

Türkiye, yılın 10 ayında ihraç ettiği 1,4 milyar çoraptan 898,8 milyon dolar gelir sağladı. Bu dönemde en çok çorap, Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, Hollanda ve İspanya gibi Avrupa ülkelerine satıldı. Çorap ihracatından en yüksek gelirin elde edildiği ülke, 215,3 milyon dolarla Birleşik Krallık oldu. Çorap Sanayicileri Derneği Başkanı İlker Öztaş: "Sektörümüzün AB ülkelerinde pazar payı yüzde 16'nın üzerindedir ve ülkemiz Çin’in ardından en büyük tedarikçidir." açıklamalarında bulundu.

TÜRKİYE, yılın 10 ayında ihraç ettiği 1,4 milyar çoraptan yaklaşık 900 milyon dolar gelir sağladı. En çok çorap Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, Hollanda ve İspanya gibi Avrupa ülkelerine gönderildi.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'den bu yılın ocak-ekim döneminde 1,4 milyar adet çorap ihracatı gerçekleştirildi.     

Çorap ihracatından elde edilen gelir 898,8 milyon dolar oldu. Bu dönemde en çok çorap, Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, Hollanda ve İspanya gibi Avrupa ülkelerine satıldı.     

Çorap ihracatından en yüksek gelirin elde edildiği ülke, 215,3 milyon dolarla Birleşik Krallık oldu. Bu dönemde söz konusu ülkeye 357,5 milyon çorap satıldı. Bu ülkeyi 183,4 milyon dolarla Almanya, 95,2 milyon dolarla Fransa, 56,6 milyon dolarla Hollanda ve 42,5 milyon dolarla İspanya takip etti.     

Türkiye, Uluslararası Ticaret Merkezi verilerine göre, Çin'in ardından dünyanın en büyük ikinci çorap ihracatçısı durumunda bulunuyor.     

Ülkenin aynı dönemde ithal ettiği çorap miktarı da 16,6 milyon olarak kayıtlara geçti. Bu ürünlere 18,6 milyon dolar ödendi.     

DÜNYA ÇORAPLARININ YAKLAŞIK YÜZDE 9'U TÜRKİYE'DEN

Çorap Sanayicileri Derneği Başkanı İlker Öztaş, Türkiye'nin dünya çorap üretiminin yaklaşık yüzde 9'unu gerçekleştirdiğini söyledi.     

Türk çorap sektörünün Avrupa'da önemli bir pazar payına sahip olduğunu belirten Öztaş, "Sektörümüzün Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde pazar payı yüzde 16'nın üzerindedir ve ülkemiz Çin'in ardından en büyük tedarikçidir. Türkiye, İngiltere'de yüzde 32 dolayında pazar payıyla birinci sırada, Almanya'da ise yüzde 20 pazar payıyla Çin’in ardından ikinci sırada yer almaktadır." dedi.     

Öztaş, çorap üretiminin yüzde 85'inin ihraç edildiğine dikkati çekerek, dış satışların yüzde 90'ının AB ülkelerine yapıldığını bildirdi.     

YENİ PAZAR HEDEFLERİ

Rusya Federasyonu, Doğu Avrupa, Balkan ülkeleri, Orta Doğu ülkeleri ve Türk cumhuriyetlerinin yükselen potansiyel pazarlar arasında yer aldığını vurgulayan Öztaş, şunları kaydetti:     

"Çorap tüketme ve eskitme bilincinin çok düşük olduğu Afrika ülkeleri de fırsat olarak karşımızda durmaktadır. Öte yandan ABD pazarının da sektörümüz açısından büyük önem taşıdığını düşünüyorum. Doların güçlenmesiyle ABD pazarına yeni bir hamle yaparak daha iyi pozisyonlara geleceğimizi tahmin ediyorum."     

Öztaş, sektörün nitelikli iş gücü, özgün tasarımcıları ve modern makine parkuruyla da rekabette önemli avantaj sağladığını dile getirdi.     

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