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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
27.10.2019 - 12:12, Son Güncelleme:

Türkiye'den 80 ülkeye kürk satıldı

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Türkiye'den 80 ülkeye kürk satıldı

Yılın 8 ayında 80 ülkeye yaklaşık 100 milyon dolarlık kürk ihracatı gerçekleştirildi. Güney Kore 16,8 milyon dolarla en fazla ihracat yapılan ülke olurken, bu ülkeyi 13,7 milyon dolarla Rusya, yaklaşık 13 milyon dolarla İtalya izledi.

Türkiye'den, bu yılın ocak-ağustos döneminde 80 ülkeye yaklaşık 100 milyon dolarlık kürk ihraç edildi. AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, kürkler, taklit kürk ve bunların mamullerine ilişkin ihracat yılın 8 ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5 düşüş gösterdi.

Ağustos ayı itibarıyla ihracat tutarı 99 milyon 746 bin 371 dolar olarak kayıtlara geçerken, 80 farklı ülkeye kürk satıldı. Sektör ihracatının zirvesinde 16 milyon 780 bin dolarla Güney Kore yer aldı, bu ülkeye yapılan satış toplam ihracatın yüzde 16'sını oluşturdu.

Güney Kore'yi 13 milyon 724 bin dolarla Rusya, 12 milyon 992 bin dolarla İtalya izlerken, Fransa ve ABD ön plana çıkan diğer ülkeler oldu.

İTHALAT VERİLERİ

Öte yandan ocak-ağustos döneminde sektör ithalatı da 2018'in aynı dönemine kıyasla yüzde 8 azalarak, 30 milyon 468 bin 698 dolara geriledi. En fazla ithalat yapılan ülke 7 milyon 823 bin dolarla Finlandiya olurken, bu ülkeyi 4 milyon 168 bin dolarla Danimarka, 3 milyon 835 bin dolarla İspanya takip etti. 

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