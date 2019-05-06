Türkiye'den 8 ayda 210 bin ton fındık ihraç edildi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTürkiye'den 8 ayda 210 bin ton fındık ihraç edildi
GeriEkonomi Türkiye'den 8 ayda 210 bin ton fındık ihraç edildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
06.05.2019 - 12:45, Son Güncelleme:

Türkiye'den 8 ayda 210 bin ton fındık ihraç edildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türkiye'den 8 ayda 210 bin ton fındık ihraç edildi

KFMİB Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç "Yeni pazarlara ulaşılabilmesi amacıyla geçmiş yıllarda Fındık Tanıtım Grubu ve şimdi de Türkiye Tanıtım Grubu tarafından yürütülen faaliyetler meyvesini vermeye devam ediyor" dedi.

Karadeniz Fındık Mamulleri ve İhracatçıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül 2018-30 Nisan 2019 döneminde, standart naturel iç fındığın kentalinin (100 kilogramı) ortalama 589 dolardan işlem gördüğü belirtildi. 

Açıklamada, 8 aylık dönemde 210 bin 927 ton fındık ihracatı karşılığında 1 milyar 224 milyon 151 bin dolar gelir sağlandığı kaydedildi. 

Geçen sezonun aynı döneminde, 215 bin 37 ton fındık ihracatı karşılığında 1 milyar 359 milyon 522 bin 318 dolar gelir elde edilmişti. 

Öte yandan açıklamada, Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç'in görüşlerine de yer verildi. 
Sevinç, 2018-2019 sezonunun sekiz aylık bölümünde gerçekleşen 210 bin ton iç fındık ihracatının yüzde 39,7'sine tekabül eden 83 bin 843 tonunu işlenmiş fındığın oluşturduğunu belirterek, "İşlenmiş fındık ihracatımızın genel fındık ihracatımızdaki payının, gerek katma değerin ülkemizde kalmasını sağlaması gerekse bölge istihdamına olumlu katkıları olması bakımından artırılması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu. 

Sevinç, en önemli pazar konumunda bulunan AB ülkelerine yönelik 160 bin 439 ton olarak gerçekleşen ihracatın toplam ihracatın yüzde 76’sına tekabül ettiğini belirterek, tek pazara bağımlılık karakteristiği gösteren fındık ihracatının bu yapısından kurtulması ve yeni pazarlara ulaşılabilmesi amacıyla geçmiş yıllarda Fındık Tanıtım Grubu ve şimdi de Türkiye Tanıtım Grubu tarafından yürütülen faaliyetlerin meyvesini vermeye devam ettiğinin altını çizdi. 

Tanıtım faaliyetlerinde bulunulan Çin Halk Cumhuriyeti, ABD, Japonya ve Hindistan’da dikkat çekici bir ihracat artışı olduğunu da kaydeden Sevinç, elde edilen bu başarıdan dolayı sektör adına son derece mutlu olduklarını ifade etti. Sevinç, zamanın kendilerini haklı çıkardığını, bu konularda sonuç almanın kolay olmadığını, çok sabırlı ve ısrarlı çalışmalarda bulunulması gerektiğini belirtti. 

Özellikle Çin Halk Cumhuriyeti'ne fındık ihracatının önemli ivme kazandığını ve bu ülkenin en fazla ihracat yapılan ilk 10 ülke arasına girdiğini ifade eden Sevinç, artışın bu şekilde devam etmesi halinde sezon sonunda ihracat rakamının 7 bin 500-8 bin ton/iç seviyelerine yükselmesinin beklendiğini kaydetti. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber

Bakan Varank açıkladı! Dışa bağımlılığı azaltacak hamle

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'a dava şoku

TL karşılığı swap piyasası açıldı

Datça'da kampanya başlatıldı! Yabancı turist akın etti...