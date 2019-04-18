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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
18.04.2019 - 12:00, Son Güncelleme:

Türkiye'den 60 ülkeye ağaç işleme makinesi ihracatı

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Türkiye'den 60 ülkeye ağaç işleme makinesi ihracatı

AİMSAD Başkanı Mustafa Sabri Erol, "Yaklaşık 60 ülkeye ahşap işleme makineleri ihraç ediyoruz. 2018 yılında 120 milyon dolar ihracatımız, 60 milyon dolar ithalatımız oldu. Bu yılın ilk üç aylık verilerine göre, 100 makine ithal ediyorsak 400 makine ihraç eder durumdayız" açıklamasında bulundu.

Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayisi İş Adamları Derneği (AİMSAD) Başkanı Mustafa Sabri Erol, "Yaklaşık 60 ülkeye ahşap işleme makineleri ihraç ediyoruz. 2018 yılında 120 milyon dolar ihracatımız, 60 milyon dolar ithalatımız oldu." dedi.

Erol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağaç işleme makineleri ve yan sanayisinin her geçen gün geliştiğini, ülke ekonomisine önemli katkı sağladığını söyledi.

Türkiye'deki işletmelerin genelde aile firması olduğunu, şu anda ikinci ve üçüncü kuşak eğitimli kişilerin işin başında yer aldığını ifade eden Erol, firmalarda bir devrim yaşandığını ve kalitenin her geçen gün arttığını vurguladı.

Erol, ağaç işleme makineleri ve yan sanayisinde yaklaşık 50 bin civarında nitelikli elamanın çalıştığını, sektörün Ar-Ge çalışmalarıyla her geçen gün kendini daha da geliştirdiğini anlattı.

Türkiye'deki ağaç işleme makine ve yan sanayisi hacminin yaklaşık 700 milyon lira civarında olduğunu aktaran Erol, "Diğer makine sektörlerinde ortalama yüzde 12 civarında bir büyüme olduğu halde bizim sektörümüz yüzde 25 büyümeyle devam ediyor. Bu da bu sektörde başarılı olduğumuzu göstermektedir." diye konuştu.

İLK ÇEYREKTE İHRACAT, İTHALATIN 4 KATI

Sektörün sadece iç pazara değil dünyanın birçok ülkesine makine satar hale geldiğinin altını çizen Erol, şöyle devam etti:
"Yaklaşık 60 ülkeye ahşap işleme makineleri ihraç ediyoruz. 2018 yılında 120 milyon dolar ihracatımız, 60 milyon dolar ithalatımız oldu. Adeta ihracat yapmadığımız ülke yok. Bu konuda ülke çeşitliliğimiz çok fazla. Avrupa Birliği ülkeleri ihracatımızda birinci sırada geliyor. Ondan sonra çevre komşu ülkeler ve üçüncü olarak ABD geliyor. Bu yılın ilk üç aylık verilerine göre, 100 makine ithal ediyorsak 400 makine ihraç eder durumdayız. Yani ilk çeyrekte ihracat ithalatın 4 katına ulaşmış bulunuyor."

İhracat pazarı hedeflerinde Kuzey Afrika ve Güney Amerika'nın da yer aldığını vurgulayan Erol, bu pazarlarla ilgili çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdüğünü sözlerine ekledi. 

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