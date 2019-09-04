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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
04.09.2019 - 12:17, Son Güncelleme:

Türkiye'den 6 kıtaya seramik ihracatı

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Türkiye'den 6 kıtaya seramik ihracatı

Türkiye, yılın ilk yarısında 6 kıtaya yaklaşık 572,5 milyon dolarlık seramik mamulleri ihracatı yaptı. ABD'den İsveç'e, İsrail'den Avustralya'ya, Nijer'den Brezilya'ya kadar 158 ülkeye uzanan seramik mamulleri ihracatında Avrupa ülkeleri öne çıktı.

Türkiye, yılın ilk yarısında 6 kıtaya yaklaşık 572,5 milyon dolarlık seramik mamulleri ihracatı gerçekleştirdi. AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, ülkenin seramik mamulleri ihracatındaki artış devam ediyor.

Türkiye bu yıl ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre seramik mamulleri ihracatından 27 milyon dolar daha fazla gelir elde etti. Söz konusu dönemde bu ürünlerin ihracatı yüzde 5 artışla 572 milyon 462 bin dolara ulaştı. Bu rakam geçen yılın aynı döneminde 545 milyon dolar olarak kayıtlara geçmişti.

AVRUPA'NIN SERAMİĞİ TÜRKİYE'DEN

Yılın ilk yarısında ABD'den İsveç'e, İsrail'den Avustralya'ya, Nijer'den Brezilya'ya kadar 6 kıtada 158 ülkeye seramik mamulleri satışı yapıldı. Listenin ilk sıralarında Avrupa ülkeleri yer aldı. En fazla ihracat yapılan ülke 76 milyon 678 bin dolar ile Almanya oldu. Bu rakam, toplam seramik mamulleri ihracatının yüzde 13'ünü oluşturdu.

İhracatta Almanya'yı 51 milyon 67 bin dolarla Birleşik Krallık, 41 milyon 999 bin dolarla ABD, 38 milyon 891 bin dolarla İsrail ve 37 milyon 229 bin dolarla Fransa izledi.

İTHALAT AZALDI

Yılın ilk yarısında seramik mamulleri ithalatı ise yüzde 21 azalışla 151 milyon 384 bin dolara geriledi. Geçen yılın aynı döneminde 192 milyon 148 bin dolarlık ithalat gerçekleştirilmişti.

Türkiye'nin seramik mamulleri ithalatı yaptığı ülkeler arasında ilk sırayı 65 milyon dolarla Çin aldı. Bu ülkeyi 23 milyon dolarla Almanya, 10 milyon dolarla Hindistan, 5 milyon dolarla Çekya ve 4 milyon dolarla Kuzey Makedonya takip etti. 

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