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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
21.12.2018 - 12:04, Son Güncelleme:

Türkiye'den 20 ülkeye hamsi ihraç edildi

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Türkiye'den 20 ülkeye hamsi ihraç edildi

Bu yılın eylül-kasım döneminde Fransa, Belçika ve ABD başta olmak üzere 20 ülkeye 2 milyon 373 bin dolarlık hamsi ihraç edildi.

Türkiye'den bu yılın eylül-kasım döneminde Fransa, Belçika ve ABD başta olmak üzere 20 ülkeye hamsi satıldı.

AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'den 2018'in eylül-kasım döneminde 20 ülkeye 527 bin 25 kilogram hamsi gönderildi, karşılığında 2 milyon 373 bin 356 dolar gelir sağlandı.

Bu dönemdeki hamsi ihracatında 877 bin dolarla Fransa ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi 637 bin dolarla Belçika, 313 bin dolarla Amerika Birleşik Devletleri izledi. Doğu Karadeniz'den bu dönemde Almanya ve Amerika Birleşik Devletlerine 77 bin dolarlık hamsi ihraç edildi.

"FİYATLARDA DÜŞÜŞLERİN YAŞANMASIYLA İHRACAT ARTMAYA BAŞLADI"

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, hamsinin önemli bir ihraç ürünü olduğunu söyledi. Hamsinin yeni sezonda hava sıcaklığına bağlı olarak istenilen düzeyde avlanamadığını, bu nedenle fiyatının yüksek seyrettiğini belirten Gürdoğan, bu durumun da hamsi tüketimini ağırlıklı olarak iç piyasada tuttuğunu ifade etti.

Gürdoğan, son günlerde hava sıcaklıklarının düşmeye başladığına dikkati çekerek, "Hava sıcaklıklarının düşmesine bağlı olarak hamsi daha fazla avlanmaya başladı. Buna bağlı olarak da fiyatlarda büyük oranda düşüşler yaşandı. Fiyatlarda düşüşlerin yaşanmasıyla ihracat artmaya başladı." dedi.

"YIL SONUNU GÜZEL İHRACAT RAKAMLARIYLA TAMAMLAMAYI BEKLİYORUZ"

Hamsinin bölgedeki firmalarda Avrupa standartlarına göre işlendiğine işaret eden Gürdoğan, "İlimizdeki imalatçı firmalar, tesislerinde işledikleri hamsileri Avrupa ülkelerine ihraç etmeye başladı. Hamsinin daha çok katma değer ihtiva eden bir ürün olarak işlenip markalı olarak ihraç edilmesi ülkemize daha çok döviz girdisi sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Gürdoğan, imalatçı firmaların bu konuya dikkat etmeleri gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Bunun için de imalatçı firmaların hamsiyi ileri derecede işleyip katma değer katarak marinat, fileto veya yurt dışı piyasalarda talep gören markalı nihai bir ürün halinde ihraç edilmesine önem vermeleri sektörün bölge için önemini daha da artıracaktır. Bu kapsamda da imalatçı firmaların bu konuda özendirilmesi için belli aşamalarda ve özellikle lojistik ayağında desteklenmeleri gerekiyor."

DKİB olarak da ihracatçıya ellerinden gelen her türlü desteği sağlayacaklarını belirten Gürdoğan, yıl sonunu güzel ihracat rakamlarıyla tamamlamayı beklediklerini söyledi.

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