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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
AA
26.12.2018 - 15:02, Son Güncelleme:

Türkiye'den 161 ülkeye ofis mobilyası ihracatı

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Türkiye'den 161 ülkeye ofis mobilyası ihracatı

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Doğan Yağcı, Türkiye'nin 2018'in 11 aylık döneminde 161 ülkeye 110 milyon dolarlık ofis mobilyası ihracatı gerçekleştirdiğini bildirdi.

YAĞCI, yaptığı açıklamada, mobilya sektörünün 2023 hedefinin 6 milyar dolar olduğunu belirtti.

Belirlenen hedef doğrultusunda iş birliklerinin önemine dikkati çeken Yağcı, bu kapsamda Ofis Mobilyacıları Sanayicileri Derneği Başkanı Levent Tüfekçi ve dernek üyeleriyle bir araya geldiklerini dile getirdi.

Mobilya sektörünün yıllık 2,2 milyar dolarlık dış ticaret fazlası verdiğini vurgulayan Yağcı, şunları kaydetti:

"Ofis mobilyaları, mobilya ihracatımızda önemli bir kalemi temsil ediyor. 2018 yılının 11 aylık döneminde 161 ülkeye 110 milyon dolarlık ofis mobilyası ihraç ettik. Ofis mobilyaları ihracatımız 2018 yılında yüzde 18 artış gösterdi. 6-10 Mart tarihleri arasında İzmir’de düzenlenecek olan MODEKO-İzmir Mobilya Fuarı'na yönelik Alım Heyeti Organizasyonu gerçekleştireceğiz. Bu organizasyona dünyanın dört bir tarafından ofis mobilyaları ithalatçılarını da davet edeceğiz."

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