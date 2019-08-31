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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
31.08.2019 - 11:33, Son Güncelleme:

Türkiye'den 159 ülkeye şeker ihracatı

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Türkiye'den 159 ülkeye şeker ihracatı

Türkiye, bu yılın ilk 6 ayında 159 ülkeye 291 milyon 957 bin dolarlık şeker ve şeker mamulleri ihracatı yaptı. En fazla şeker ihracatı 46,5 milyon dolarla ABD'ye yapılırken, bu ülkeyi sırasıyla yaklaşık 20 milyon dolarla Irak, 15 milyon dolarla Birleşik Krallık, 12 milyon dolarla Almanya takip etti.

Türkiye, bu yılın ilk yarısında 159 ülkeye 291 milyon 957 bin dolarlık şeker ve şeker mamulleri ihracatı gerçekleştirdi.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin şeker ve şeker mamulleri ihracatı son yıllarda yakaladığı hızlı ivmeyi sürdürüyor.

Türkiye bu yıl ocak-haziran döneminde geçen yılın ilk yarısına göre şeker ve şeker mamulleri ihracatından yaklaşık 8 milyon dolar daha fazla gelir elde etti. 
Şeker ve şeker mamulleri ithalatı 2019'un ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 azalırken, ihracatta yüzde 2,8 artış kaydedildi. Bu yılın ilk yarısında 291 milyon 957 bin dolarlık şeker ve şeker mamulleri ihracatı gerçekleştirilirken, bu rakam geçen yıl yaklaşık 284 milyon dolar olarak kayıtlara geçmişti.

EN FAZLA İHRACAT ABD'YE YAPILDI

Türkiye'den söz konusu dönemde 159 ülkeye şeker ve şeker mamulleri ihracatı gerçekleştirildi. En fazla şeker ve şeker mamulleri ihraç edilen ülke 46 milyon 458 bin dolar ile ABD oldu. Bu rakam, toplam ihracatın yaklaşık yüzde 16'sını oluşturdu.

İhracatta ABD'yi 20 milyon 64 bin dolarla Irak, 15 milyon 101 bin dolarla Birleşik Krallık, 11 milyon 986 bin dolarla Almanya ve 10 milyon 79 bin dolarla Suriye izledi.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin bu fasıldaki ithalatı 80 milyon 438 bin dolara geriledi. Böylece geçen yılın ilk yarısında yapılan 98 milyon 367 bin dolarlık şeker ve şeker mamulleri ithalatı 17 milyon 928 bin dolar azalmış oldu.

Türkiye'nin şeker ve şeker mamulleri ithalatı yaptığı ülkeler arasında ilk sırayı 22 milyon dolarla Rusya aldı. Rusya'yı 8 milyon dolarla Brezilya, 6 milyon dolarla Cezayir, 4 milyon dolarla Ukrayna ve 3 milyon dolarla Belçika takip etti.

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