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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
27.11.2019 - 11:35, Son Güncelleme:

Türkiye'den 150 ülkeye makarna ihraç edildi

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Türkiye'den 150 ülkeye makarna ihraç edildi

Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Külahçıoğlu "Yılın 10 ayında 150 ülkeye 1 milyon 70 bin ton makarna ihracatı yapıldı. Aynı zamanda kritik bir eşik olan 500 milyon dolar sınırını aşmış durumdayız. Bu, sektörümüz açısından oldukça sevindirici bir gelişme" dedi.

Türkiye'nin yılın 10 ayında makarna ihracatından elde ettiği gelir 500 milyon doları geçti.

Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Külahçıoğlu, AA muhabirine, Türk makarna sektörünün hem teknolojik hem de ekonomik anlamda günden güne büyüdüğünü, dünyanın her noktasına ulaşmaya çalıştıklarını söyledi.

Külahçıoğlu, 2019 yılının sektör açısından başarıyla geçtiğini belirterek, "Yılın 10 ayında, 150 ülkeye 1 milyon 70 bin ton makarna ihracatı yapıldı. Aynı zamanda kritik bir eşik olan 500 milyon dolar sınırını aşmış durumdayız. Bu, sektörümüz açısından oldukça sevindirici bir gelişme" dedi.hracatta Irak pazarının bu yıl kapandığını anımsatan Külahçıoğlu, farklı pazarlara ulaşılarak buradaki kaybın telafi edildiğini ve geçen yılın 10 ayına göre dış satımda yüzde 8,63'lük bir artış elde edildiğini belirtti.

"AVRUPA'NIN KOYDUĞU KOTA BİRKAÇ AYDA DOLUYOR"

Külahçıoğlu, Avrupa Birliğinin (AB) kotasına, ABD'nin anti-damping uygulaması ve telafi edici vergi önlemine rağmen Türkiye'nin İtalya'dan sonra en büyük 2. ihracatçı olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin, AB ülkelerinin tamamına sadece 20 bin ton ihracat yapabilme kotası söz konusu. Bu da yılın birkaç ayında hemen doluyor. Aslında potansiyel orada çok çok büyük. Büyük alıcılara gittiğiniz zaman 40-50 bin ton potansiyeliyle masaya oturabiliyorsunuz ancak kota nedeniyle bu görüşmeler maalesef masada kalıyor. Önümüzde bir fırsat var. Bu, Japonya ile yapılacak olan serbest ticaret anlaşması. Japonya, Avrupa Birliği ülkeleriyle serbest ticaret anlaşmasını imzaladı. Artık daha avantajlı olacaklar. Türkiye'nin, bu müzakereleri sürdürdüğünü biliyoruz. En kısa zamanda Japonya ile bu anlaşmayı hayata geçirebilirsek sektörümüzün önemli pazarlarından birini büyütme imkanı buluruz ve uluslararası rekabetin dışına düşmemiş oluruz."

"50 BİN KİŞİYE DİREKT VE DOLAYLI OLARAK İSTİHDAM İMKANI"

Başarının arkasında, iyi ham madde ve kaliteli üretimin geldiğini belirten Külahçıoğlu, "Uluslararası piyasalara rekabetçi fiyatlarla ürünlerimizi sundukça, Türk makarnası giderek daha fazla kabul gördü. Her geçen gün daha fazla pazar payı alarak dünya sofralarına makarnayı yerleştirdik. Yıl sonu hedefimiz 1 milyon 300 bin tondu. 10 aylık rakamlara baktığımızda buna ulaşacağımızı, biraz da geçeceğimizi görüyoruz." ifadesini kullandı.
Toprak Mahsulleri Ofisinin uygulamalarının başarılı olduğunu ifade eden Külahçıoğlu, protein ağırlıklı alımların, üretim kalitesini artırdığına dikkati çekti.
Külahçıoğlu, makarnanın, döviz getirisinin yanı sıra önemli bir istihdam alanı olduğunu vurgulayarak, dolayı ve direkt yaklaşık 50 bin kişiye iş imkanı sağlandığını kaydetti.

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