Türkiye’deki şirketlere yönelik Hayırseverlik Endeksi hazırlandı
Açık Açık Derneği, dünyanın en prestijli araştırma şirketlerinden Gallup’un yayınladığı Dünya Hayırseverlik Sıralaması’ndan esinlenerek Türkiye’deki şirketlere yönelik bir Hayırseverlik Endeksi hazırladı.
KONUYA ilişkin açıklama yapan Açık Açık Derneği kurucusu İ. Renay Onur şunları kaydetti: “Hayırseverlik endeksini bir nevi ülkelerin empati sıralaması olarak değerlendirebiliriz. Türkiye’deki kurumlar için hazırladığımız hayırseverlik endeksiyle ise amacımız şeffaflığı ve hesap verebilirliği temel değerleri olarak benimseyerek, bağışçı haklarını imzalayan sivil toplum kuruluşlarının artması ve bu sayede bağışçılık kültürünün yaygınlaşmasıdır. Türkiye’de bu endeks çalışmasına katılan ilk şirket Pfizer Türkiye oldu. Dünya’da da örneği bulunmayan bu ilk çalışmada şirket çalışanlarının gönüllülük ve bağışçılık konularında Türkiye’nin yaklaşık 3 katı daha duyarlı olduğu ve son 2 yılda çalışanların gönüllülük çalışmalarına katılımı konusunda önemli bir artış olduğu ortaya çıktı. Önümüzdeki dönemde bu örneklerin artmasını diliyor ve Türkiye’nin ilk kurumsal hayırseverlik endeksi ölçümünün diğer kurumlara da ilham vermesini temenni ediyoruz.”
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