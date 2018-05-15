'Türkiye'deki makro trendler kredi notu için olumsuz'
Moody's analisti Dietmar Hornung, Türkiye'deki makro trendlerin ülkenin kredi notu için olumsuz olduğunu belirtti.
Hornung, Salı günü yazdığı raporda, "Türkiye'nin bazı çıpaları geçtiğimiz yıl zayıfladı" ve "Türkiye'de yetkinin merkezileşmesinin 'kötü olmak zorunda olmadığı'" ifadelerini kullandı.
Moody's analisti, ayrıca, Türkiye'deki ortodoks olmayan para politikası konusunda endişeli olduklarını bildirdi.
Türkiye bankacılık sisteminin görünümünün "negatif" olduğu belirtilen raporda, Türkiye bankalarının varlık kalitesinin bozulabileceğine değinildi. Türkiye bankaları için faaliyet ortamının, yavaşlayan ekonomik büyüme, etkin olmayan para politikası, kurdaki yükseliş ve yüksek işsizlik gibi unsurlar nedeniyle zorlayıcı olmayı sürdüreceği kaydedildi.
Rapora göre, Moody's, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu dış şok riskinin arttığı görüşünde ve uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu, Türkiye'yi izliyor.
Raporun ardından Dolar/TL 'de yukarı yönlü hareket hızlandı ve kur, TSİ 13:32'de 4.4011'den işlem gördü.
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