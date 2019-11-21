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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
21.11.2019 - 13:07, Son Güncelleme:

Türkiye'deki Katar sermayesi 2.5 milyar dolara ulaştı

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Türkiye'deki Katar sermayesi 2.5 milyar dolara ulaştı

TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ayhan Zeytinoğlu "10 yıl önce karşılıklı ticaret hacmimiz yarım milyar doları bulmazken, şimdi 3 milyar dolara ulaştık. 10 yıl önce ülkemizde yatırım yapan Katar sermayesi 100 milyon dolarlardayken, şimdi bu rakam 2,5 milyar dolar oldu. Türk firmalarının Katar'da üstlendiği projelerin değeri 17 milyar dolara ulaştı.

TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ayhan Zeytinoğlu, Türkiye ve Katar'ın karşılıklı ticaret hacminin 3 milyar dolara ulaştığını belirterek, "10 yıl önce ülkemizde yatırım yapan Katar sermayesi 100 milyon dolarlardayken, şimdi bu rakam 2,5 milyar dolar oldu. Türk firmalarının Katar'da üstlendiği projelerin değeri 17 milyar dolara ulaştı." dedi.

Türkiye ve Katar'ın ticari ilişkilerinin ele alındığı Türkiye-Katar İş Forumu'na, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ayhan Zeytinoğlu, Katar Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Mohamed bin Jawhar al-Mohamed ve iki ülkeden çok sayıda firma temsilcileri katıldı.
İstanbul'da bir otelde gerçekleştirilen forumda, iki ülkeden çeşitli firmalar arasında ticari işbirliği anlaşması imzalandı.

TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ayhan Zeytinoğlu, forumda yaptığı konuşmada, Türk iş dünyası olarak Katar ile hep yakın durduklarını, Katar Ticaret ve Sanayi Odası ile pek çok platformda büyük bir uyumla çalıştıklarını söyledi.

"KARŞILIKLI TİCARET HACMİ 3 MİLYAR DOLARA ULAŞTI"

Forumda, Türkiye ve Katar'dan her biri kendi sektörünün yıldızı olan pek çok iş insanıyla bir araya geleceklerini belirten Zeytinoğlu, "Şunu açıkça görüyoruz ki iş dünyalarımız birbirleriyle daha fazla iş yapmak istiyorlar. Burada pek çok sektörde ikili iş görüşmeleri de yapılacak. Bu buluşmalarla kazançlı ortaklıklar kurulacaktır." dedi.

Zeytinoğlu, 2016 yılındaki FETÖ darbe girişiminde Türkiye'ye ilk desteği Katarlı dostların verdiğini hatırlatarak, Katar Emiri, Katar Hükümeti ve Katar iş dünyasının Türkiye'nin yanında olduğunu ifade etti.

Katar'ın, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatına da destek olduğuna dikkati çeken Zeytinoğlu, şunları söyledi:
"Bizim bir atasözümüzün dediği gibi 'Dost kara günde belli olur'. Biz zor günümüzde olan insanları asla unutmayız. Benzer şekilde Katar bölgesel sorunlarla karşı karşıya kaldığında Türkiye ve Türk iş dünyası da Katarlı dostlarının yanında oldular. Katar'a hem diplomatik hem de fiili destek verdik.
Türkiye ve Katar birlikte olunca ekonomiye de bereket geldi. 10 yıl önce karşılıklı ticaret hacmimiz yarım milyar doları bulmazken, şimdi 3 milyar dolara ulaştık. 10 yıl önce ülkemizde yatırım yapan Katar sermayesi 100 milyon dolarlardayken, şimdi bu rakam 2,5 milyar dolar oldu. Türk firmalarının Katar'da üstlendiği projelerin değeri 17 milyar dolara ulaştı. Bunlar çok önemli gelişmeler ama işin daha başındayız. Bundan sonra daha büyük işler yapacağız."

"KATAR'IN EKONOMİSİNİ ÇEŞİTLENDİRME VİZYONUNU DESTEKLİYORUZ"

Zeytinoğlu, Katar'ı çok yakından takip ettiklerini, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın Katar'ın tanıtımı ve turizmi için çok büyük bir fırsat olduğunu vurguladı.
İlk defa bir Müslüman ülkenin bu turnuvaya ev sahipliği yapıyor olmasının en az Katar kadar kendilerini de gururlandırdığını dile getiren Zeytinoğlu, "Öte yandan 2030 Ulusal Vizyonu da yakından takip ediyoruz. Katar çok doğru bir adım atıyor. Ekonomiyi çeşitlendirme yolundaki bu vizyonu destekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Zeytinoğlu, Türkiye'nin yakın geçmişte benzer bir dönüşümü yaşadığını hatırlatarak, "40 yıl önce Türkiye, yılda 3 milyar dolar ihracat yapan bir tarım ülkesiydi. Bugün yılda 170 milyar dolar ihracat yapıyoruz. Bunun yüzde 94'ü sanayi malı. Ürettiğimiz malların yarıdan fazlasını dünyanın en rekabetçi ülkelerine, Avrupa ve Amerika pazarlarına satıyoruz. İtalya ile Çin arasındaki en güçlü sanayi ülkesi haline geldik." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE-KATAR HATTINI BÖLGENİN HUZUR VE ZENGİNLİK HATTI YAPALIM"

Türkiye'nin dünyada en fazla turist ağırlayan 6. destinasyon olduğunu aktaran Zeytinoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Müteahhitlik sektöründe Çin'den sonra dünyanın en büyük gücü haline geldik. İş adamlarımız bu yıl ilk 9 ayda yurt dışında 7,5 milyar dolar tutarında toplam 151 proje üstlendiler. Türkiye halen Avrupa'nın en büyük, dünyanın ikinci büyük beyaz eşya üreticisidir. Otomotivde Avrupa'nın en büyük tedarikçisidir.
Tüm bu başarı hikayelerinin mimarları bugün bu salonda sizlerle iş yapmaya geldiler. Gelin güçlü yanlarımızı birleştirelim. Biz de büyük bir tecrübe, cesur girişimciler; Katar'da ise sermaye birikimi ve finansal tecrübe var. Somut projelerle bunları bir araya getirelim. Türkiye-Katar ortaklığını bütün dünyaya kabul ettirelim. Türkiye-Katar hattını bu bölgenin huzur, ticaret ve zenginlik hattı yapalım."

"KATAR, TÜRKİYE'Yİ CAZİP BİR YATIRIM MERKEZİ OLARAK GÖRÜYOR"

Katar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Mohamed bin Jawhar al-Mohamed de, iki ülke liderlerinin çabaları çerçevesinde Katar ve Türkiye arasındaki ticaret hacminin 2017 yılına oranla yüzde 85 artış sağlayarak 8,7 milyar Katar riyaline ulaştığını söyledi.
Bu yılın ilk yarısında iki ülke arasındaki ticaret hacminin 4,2 milyar riyal olarak gerçekleştiğine dikkati çeken Mohamed bin Jawhar al-Mohamed, bu hacmin 1,7 milyar riyalinin Katar'ın Türkiye'ye ihracatını, 2.5 milyar riyalinin ise Katar'ın Türkiye'den ithalatını oluşturduğunu anlattı.
Mohamed bin Jawhar al-Mohamed, ticaret hacminde bir dengenin bulunduğunu ve iki ülkenin ticari ilişkilerin artarak devam etme iradesinde olduğunu belirterek, "Katar özel sektörü Türkiye'yi cazip bir yatırım merkezi olarak görüyor. Katarlı iş adamları, Türkiye ve Katar arasında ortak girişimlerde bulunmak ve işbirliklerini artırmak konusunda istekli." dedi.

"KATAR PAZARI TÜRK ŞİRKETLERİNİ AĞIRLAMAKTAN ONUR DUYACAKTIR"

Katar şirketleriyle iş birliği içerisinde olan ve Katar pazarında faaliyet gösteren Türk şirketlerinin sayısının 450'yi aştığına dikkati çeken Mohamed bin Jawhar al-Mohamed, şunları kaydetti:

"Türk firmalarının Katar'da uyguladığı proje sayısı 130'u aşmaktadır ve bu projelerin toplam değeri 15 milyar doların üzerindedir. Öte yandan, Türkiye'deki Katarlı şirketler 130 şirket farklı alanlarda hizmet vermektedir. Katar'a yönelik 2017 ortasından bu yana uygulanan haksız ablukaya rağmen Katar ekonomisi bu ablukayı aşmakla kalmamış, ekonomisini bölgedeki en büyük büyüme oranlarına ulaştırmıştır. Katar ekonomisi 2022 yılında FIFA Dünya Kupası'nın da etkisiyle yüzde 3 oranında büyüyecektir.

Katar, yabancı yatırımcıları desteklemekte ve Katar pazarına girmeleri için teşvik etmektedir. Biz bu forumda, Türk şirketlerinin Katar'daki cazip yatırım ortamlarından istifade etmeleri ve Katar hükümetinin yabancılara sağladığı olanaklardan faydalanmaları konusunda bir davette bulunmak istiyoruz. Katar pazarı Türk şirketlerini ağırlamaktan onur duyacaktır."

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