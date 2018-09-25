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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr/ EKONOMİ
25.09.2018 - 11:02, Son Güncelleme:

Türkiye’deki Ar-Ge merkezi sayısı 961 oldu

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Türkiye’deki Ar-Ge merkezi sayısı 961 oldu

2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'na göre, bu yıl bütçeden Ar-Ge'ye 4,9 milyar TL’lik kaynak ayrıldı. Ar-Ge merkezi kurulumu ve yönetimiyle proje yönetimi hizmeti sunan Experto’nun Genel Müdürü Jülide Birol, Ar-Ge’ye ayrılan kaynakların Türkiye’nin dışa bağımlılığını azaltmak ve yerli sanayiyi güçlendirmek adına büyük önem taşıdığını söyledi.

TÜRKİYE’DE son yıllarda verilen teşviklerle kurulan Ar-Ge merkezi sayısı 961’e ulaştı. Özellikle 2016 yılında yasalaşan "Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun", nam-ı diğer Ar-Ge Reform Paketi ile Ar-Ge Merkezlerine yeni düzenlemeler getirildi. Kanun kapsamında tam zamanlı eşdeğer Ar-Ge personeli sayısı 30’dan 15’e indirildi. Bu sayede KOBİ ölçeğinde olan firmaların da Ar-Ge merkezi kurmasının önü açıldı. İlgili düzenlemelerin tamamlandığı 2016 ikinci yarısına kadar (8 yılda) 264 Ar-Ge merkezi kurulabilmişken son iki yılda 697 Ar-Ge Merkezi kuruldu. Tasarım yapan firmalara sağlanan teşviklerle de 2 yılda 234 tasarım merkezi kuruldu.

Tüm bu gelişmeler ışığında Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'na göre 2018’de Ar-Ge’ye ayrılan kaynak tutarı ise 4,9 milyar TL.

2,8 MİLYAR TL’Yİ TÜBİTAK YÖNLENDİRECEK

TÜBİTAK Ar-Ge destek bütçesi 2018 yılında yüzde 1.2 artışla 2 milyar 871 milyon TL’ye yükseldi. İlgili bütçeden en büyük payı 471.4 milyon TL ödenek ile Sanayi Ar-Ge Destek Programı alıyor. Kamu Ar-Ge Destek Programı’na ise 250 milyon TL, Akademik ve Uygulamalı Ar-Ge Destek Programı’na 310 milyon TL aktarılıyor.

 MAKİNE SEKTÖRÜ BAŞI ÇEKİYOR

2016 yılından bu yana açılan Ar-Ge merkezlerinin sektörel dağılımına bakıldığında makine ve teçhizat imalatı 128 Ar-Ge merkeziyle birinci, otomotiv sanayi 100 Ar-Ge merkeziyle ikinci, yazılım sektörü 82 Ar-Ge merkeziyle üçüncü sırada yer alıyor.

 AR-GE VE INOVASYON ŞART

Experto Genel Müdürü Jülide Birol, Ar-Ge desteği almanın firmalar için en önemli avantajının firmaların nitelikli ürün üretmek için gerekli olan Ar-Ge çalışmalarında ihtiyaç duyacağı finansmanın belirli oranlarda devlet tarafından karşılanması gerektiğine işaret ederek “Firmalar Ar-Ge desteğiyle ellerindeki kaynağı daha nitelikli personel istihdamına, gerekli test ve analiz cihazlarının alımına kanalize edebilecek, daha nitelikli Ar-Ge projeleri geliştirmek için üniversiteler ile işbirliği yoluna gidebilecekler. Bütün bu sayılanlar da ürünlerinde katma değeri, kar marjını artıracak ve büyümeye katkıda bulunacaktır. Hızla gelişen ve değişen dünyada Ar-Ge ve inovasyon artık olmazsa olmaz olarak karşımıza çıkmakta. Gelişime adapte olamayan firmalar ise günün sonunda ya küçük ölçekte kalmaya da ne yazık ki yok olmaya mahkum” şeklinde konuştu.

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